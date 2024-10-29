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Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 29.10.2024
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06:39 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/samolet-1980622208.html
Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 29.10.2024
Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт Uzbekistan airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:39
2024-10-29T06:39
ташкент
узбекистан
москва
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ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо во время полета", - сказал представитель Uzbekistan airways. По его словам, пассажиру, гражданину Узбекистана, была оказана первая медицинская помощь и скорая помощь доставила его в больницу. Самолет был дозаправлен и благополучно вылетел в 7.35 (5.35 мск) в пункт назначения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html
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ташкент, узбекистан, москва
Ташкент, Узбекистан, Москва
Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший в Москву борт вернулся в Ташкент из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо во время полета", - сказал представитель Uzbekistan airways.
По его словам, пассажиру, гражданину Узбекистана, была оказана первая медицинская помощь и скорая помощь доставила его в больницу.
Самолет был дозаправлен и благополучно вылетел в 7.35 (5.35 мск) в пункт назначения, добавили в пресс-службе.
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