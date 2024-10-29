https://ria.ru/20241029/samolet-1980622208.html

Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 29.10.2024

Самолет из Ташкента в Москву вернулся из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт Uzbekistan airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:39

2024-10-29T06:39

2024-10-29T06:39

ташкент

узбекистан

москва

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ТАШКЕНТ, 29 окт - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, вылетевший утром во вторник из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо во время полета", - сказал представитель Uzbekistan airways. По его словам, пассажиру, гражданину Узбекистана, была оказана первая медицинская помощь и скорая помощь доставила его в больницу. Самолет был дозаправлен и благополучно вылетел в 7.35 (5.35 мск) в пункт назначения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241027/an-2-1980373793.html

ташкент

узбекистан

москва

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ташкент, узбекистан, москва