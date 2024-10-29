https://ria.ru/20241029/sakhalin-1980658341.html
Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе
Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе - РИА Новости, 29.10.2024
Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе
Белоруссия начала разработку новой линейки коммунальной техники на газомоторном топливе, предназначенной для Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:41
2024-10-29T11:41
2024-10-29T11:41
валерий лимаренко
белоруссия
сахалин
сахалинская область
александр лукашенко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия начала разработку новой линейки коммунальной техники на газомоторном топливе, предназначенной для Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона в настоящее время находится с рабочим визитом в Минске, он обсудил с президентом Александром Лукашенко расширение сотрудничества между Сахалинской областью и Белоруссией. "Специально для Сахалинской области крупнейшая в СНГ белорусская машиностроительная компания "Амкодор" разработает новые коммунальные машины на газомоторном топливе. Такую технику будем использовать на островах для расчистки дворов от снега, уборки улиц, вывоза мусора. Пилотные модели должны появиться в следующем году. В планах перевести весь парк коммунальной техники на газ", – написал Лимаренко в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пригласил президента Белоруссии на Сахалин, "чтобы показать, как у нас чисто, красиво и современно". По информации властей Сахалина, коммунальные машины компании "Амкодор" работают на предприятиях региона с 2016 года. В рамках пилотного проекта белорусский производитель модифицирует образцы техники, чтобы перевести их на экологически чистое топливо. После испытаний предприятие сформирует предложение по поставке первых машин в островной регион. Спецтехника на альтернативном топливе будут использоваться при расчистке дворов от снега, уборке улиц, для вывоза мусора и решения множества других задач в сфере ЖКХ.
https://ria.ru/20241021/issledovanie-1979041088.html
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий лимаренко, белоруссия, сахалин, сахалинская область, александр лукашенко
Валерий Лимаренко, Белоруссия, Сахалин, Сахалинская область, Александр Лукашенко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия начала разработку новой линейки коммунальной техники на газомоторном топливе, предназначенной для Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Глава региона в настоящее время находится с рабочим визитом в Минске, он обсудил с президентом Александром Лукашенко расширение сотрудничества между Сахалинской областью и Белоруссией.
"Специально для Сахалинской области крупнейшая в СНГ
белорусская машиностроительная компания "Амкодор" разработает новые коммунальные машины на газомоторном топливе. Такую технику будем использовать на островах для расчистки дворов от снега, уборки улиц, вывоза мусора. Пилотные модели должны появиться в следующем году. В планах перевести весь парк коммунальной техники на газ", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пригласил президента Белоруссии на Сахалин, "чтобы показать, как у нас чисто, красиво и современно".
По информации властей Сахалина, коммунальные машины компании "Амкодор" работают на предприятиях региона с 2016 года. В рамках пилотного проекта белорусский производитель модифицирует образцы техники, чтобы перевести их на экологически чистое топливо. После испытаний предприятие сформирует предложение по поставке первых машин в островной регион. Спецтехника на альтернативном топливе будут использоваться при расчистке дворов от снега, уборке улиц, для вывоза мусора и решения множества других задач в сфере ЖКХ.