https://ria.ru/20241029/sakhalin-1980658341.html

Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе

Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе - РИА Новости, 29.10.2024

Белоруссия разрабатывает для Сахалина линейку коммунальной техники на газе

Белоруссия начала разработку новой линейки коммунальной техники на газомоторном топливе, предназначенной для Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:41

2024-10-29T11:41

2024-10-29T11:41

валерий лимаренко

белоруссия

сахалин

сахалинская область

александр лукашенко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белоруссия начала разработку новой линейки коммунальной техники на газомоторном топливе, предназначенной для Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона в настоящее время находится с рабочим визитом в Минске, он обсудил с президентом Александром Лукашенко расширение сотрудничества между Сахалинской областью и Белоруссией. "Специально для Сахалинской области крупнейшая в СНГ белорусская машиностроительная компания "Амкодор" разработает новые коммунальные машины на газомоторном топливе. Такую технику будем использовать на островах для расчистки дворов от снега, уборки улиц, вывоза мусора. Пилотные модели должны появиться в следующем году. В планах перевести весь парк коммунальной техники на газ", – написал Лимаренко в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пригласил президента Белоруссии на Сахалин, "чтобы показать, как у нас чисто, красиво и современно". По информации властей Сахалина, коммунальные машины компании "Амкодор" работают на предприятиях региона с 2016 года. В рамках пилотного проекта белорусский производитель модифицирует образцы техники, чтобы перевести их на экологически чистое топливо. После испытаний предприятие сформирует предложение по поставке первых машин в островной регион. Спецтехника на альтернативном топливе будут использоваться при расчистке дворов от снега, уборке улиц, для вывоза мусора и решения множества других задач в сфере ЖКХ.

https://ria.ru/20241021/issledovanie-1979041088.html

https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html

белоруссия

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

валерий лимаренко, белоруссия, сахалин, сахалинская область, александр лукашенко