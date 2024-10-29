Замглавы МИД рассказал о позициях Китая и России по международному порядку
Руденко: позиции Китая и России по международному порядку схожи
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Россия и Китай придерживаются схожих позиций о том, что мир переходит к более справедливому международному порядку, в каком направлении будет двигаться трансформация, во многом будет зависеть от них, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
По словам Руденко, "наши страны придерживаются фактически очень схожих позиций относительно того, что в настоящее время мир переживает трансформацию и переходит к более справедливому международному порядку".
"И я думаю, что, действительно, от наших стран многое будет зависеть: во-первых, в каком направлении будет двигаться эта трансформация, и, во-вторых, какой характер она будет носить. Мы рассчитываем, что все-таки нам удастся преодолеть нынешнюю турбулентность без скатывания в еще большую конфронтацию. И, конечно, в этом плане роль Китая неоценима", - сказал Руденко, который находится в Пекине.
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