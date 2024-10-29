https://ria.ru/20241029/rudenko-1980661751.html

Замглавы МИД рассказал о позициях Китая и России по международному порядку

Замглавы МИД рассказал о позициях Китая и России по международному порядку - РИА Новости, 29.10.2024

Замглавы МИД рассказал о позициях Китая и России по международному порядку

Россия и Китай придерживаются схожих позиций о том, что мир переходит к более справедливому международному порядку, в каком направлении будет двигаться... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:59

2024-10-29T11:59

2024-10-29T12:02

китай

россия

в мире

андрей руденко

пекин

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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Россия и Китай придерживаются схожих позиций о том, что мир переходит к более справедливому международному порядку, в каком направлении будет двигаться трансформация, во многом будет зависеть от них, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.По словам Руденко, "наши страны придерживаются фактически очень схожих позиций относительно того, что в настоящее время мир переживает трансформацию и переходит к более справедливому международному порядку"."И я думаю, что, действительно, от наших стран многое будет зависеть: во-первых, в каком направлении будет двигаться эта трансформация, и, во-вторых, какой характер она будет носить. Мы рассчитываем, что все-таки нам удастся преодолеть нынешнюю турбулентность без скатывания в еще большую конфронтацию. И, конечно, в этом плане роль Китая неоценима", - сказал Руденко, который находится в Пекине.

https://ria.ru/20241022/putin-1979383334.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, в мире, андрей руденко, пекин