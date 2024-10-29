https://ria.ru/20241029/rossiya-1980762747.html
Россия закрыла въезд в страну для 131 австралийца
Россия закрыла въезд в страну для 131 австралийца - РИА Новости, 29.10.2024
Россия закрыла въезд в страну для 131 австралийца
Москва закрывает въезд в Россию для для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей в ответ на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:47
2024-10-29T17:47
2024-10-29T18:02
россия
австралия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва закрывает въезд в Россию для для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии, заявили в МИД РФ."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В "стоп листе" находятся в том числе телеведущая, журналист телеканала Sky News Эрин Молан и сотрудники телерадиовещательной компании ABC Джереми Фернандес, Люсия Стайн и Эндрю Грин.В МИД РФ отметили, что Австралия не намерена отказываться от антироссийского курса продолжает вводить новые санкции против России."Работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946583695.html
https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929265647.html
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россия, австралия, москва, санкции в отношении россии
Россия, Австралия, Москва, Санкции в отношении России
Россия закрыла въезд в страну для 131 австралийца
Россия закрывает въезд для 131 австралийца в ответ на антироссийские санкции
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва закрывает въезд в Россию для для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны Австралии, заявили в МИД РФ.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии
, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В "стоп листе" находятся в том числе телеведущая, журналист телеканала Sky News Эрин Молан и сотрудники телерадиовещательной компании ABC Джереми Фернандес, Люсия Стайн и Эндрю Грин.
В МИД РФ отметили, что Австралия не намерена отказываться от антироссийского курса продолжает вводить новые санкции против России.
"Работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули в министерстве.