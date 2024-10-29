https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

Россия исполнит заветную мечту Украины через два года

Россия исполнит заветную мечту Украины через два года - РИА Новости, 29.10.2024

Россия исполнит заветную мечту Украины через два года

Пока в Киеве убеждают себя и всех окружающих, что саммит БРИКС в Казани завершился полным провалом, европейская пресса уже пытается заглянуть в завтрашний день. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

аналитика

россия

украина

bild

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980579059_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_dd54c111dafefbd55fcf8cac6dabfea2.jpg

Пока в Киеве убеждают себя и всех окружающих, что саммит БРИКС в Казани завершился полным провалом, европейская пресса уже пытается заглянуть в завтрашний день. Немецкий Bild, ссылаясь на некие источники в разведке, опубликовал карту-схему под кричащим заголовком "Путинский план войны на ближайшие годы". Для наглядности карту восточных регионов Украины разрисовали разными цветами, разбив их на зоны, должные обозначить притязания России в плане дальнейшего освобождения территорий.В зону номер один включены все приобретения в ходе боевых действий 2023 года. В нее включены земли ДНР на момент начала СВО, а также, если двигаться на север, город Артемовск, обширная Луганская агломерация с заходом уже в Харьковскую область впритык до Купянска.Вторая цветовая зона закрывает узкую полосу с юга на север, в ее пределах расположились такие крупные населенные пункты, как Покровск, Краматорск, Славянск и Лиман. Немецкая разведка уверена, что взятие этих городов заложено в план нашего Генерального штаба и оно должно состояться до конца текущего года.Наиболее интересна третья часть схемы. Bild и его источники считают, что Кремль намерен в течение 2025-2026 годов взять под свой контроль крупный кусок территорий до левого берега Днепра, включая Запорожье, Днепропетровск, Павлоград и — севернее — Харьков. То есть все крупные, промышленно развитые города.Ни Владимир Путин, ни наше высшее военное командование ни разу не упоминали ничего подобного, но немецкие разведчики в обнимку с журналистами Bild свято уверены, что Кремлю нужна промышленность восточных регионов, чтобы превратить Украину в принудительно аграрное государство с минимальным уровнем индустриализации.В первую очередь хочется отметить общую тональность публикации наглухо русофобского Bild, с первых же дней СВО яростно топившего за ВСУ и предрекавшего российским войскам оглушительный разгром, а самой России — крах экономики и чуть ли не голодные бунты. Под занавес 2024-го, показательно игнорируя хриплые возгласы из Киева, они уже пишут, что Россия в ближайшие два года освободит громадный кусок земель, по своему размеру сопоставимый со всеми приобретениями двух последних лет. С той лишь разницей, что в этот список попадают как минимум три города-миллионника.Какая сорока и на каком хвосте приносит подобную информацию немецкой разведке, мы спрашивать не будем, да они и не ответят. При этом мотивационная часть, а именно — что Россия ставит своей целью деиндустриализацию государства Украина путем непосредственной ампутации производственной базы, достаточно занятна и не лишена геополитической логики.Немецкие сороки к нам на огонек не залетают, а Кремль и Генштаб не делятся с нами своими планами, потому текст ниже носит умозрительный характер.Начать нужно с того, что взятые с потолка заявления немцев в целом вполне укладываются в историческую парадигму — только не России, а Киева. Именно там, начиная с первого бензинового пламени зимы 2014 года, активно формировалась парадигма построения "великой аграрной империи", полностью созвучная по смысловому наполнению с еще советским девизом про "житницу Европы". Правда, кукловоды Майдана забыли сообщить любителям кружевных трусов, что в мире нет ни одной по-настоящему успешной и богатой аграрной страны. Экономика на базе сельского хозяйства априори вторична и не подразумевает выпуска сложной, наукоемкой продукции, то есть зарабатывать деньги можно только бесконечным повышением объемов продаж. Зерна, кукурузы, рапса, масла.Также прилетавшие в Киев американские эмиссары не рассказали, что главной аграрной империей мира являются Соединенные Штаты с объемом продаж порядка 190 миллиардов долларов в год. Но этот показатель подпирает мощный научно-промышленный кластер реального сектора — с постоянно возрастающим уровнем механизации, привлечением перспективных видов удобрений и завозом дешевой рабочей силы в виде мигрантов.Что касается, собственно, Днепропетровской и Запорожской областей, Донецкой и Луганских народных республик, то их по аналогии с теми же США, где существует так называемый Ржавый пояс Америки, можно именовать "металлическо-угольным поясом". Именно в такой трактовке, ибо земли Днепропетровщины богаты и ураном, и титаном, и железной рудой, и коксующимся углем. Благодаря доставшимся в наследство от Советского Союза крупным промышленным объектам вроде той же "Запорожстали", "Азовстали", "Криворожстали", ММК имени Ильича, "Южмаша", "Мотор Сичи", ГОКам Криворожья, Павлоградскому, Покровскому и десяткам других угольных трестов, эти области держались с Киевом уверенно и даже в чем-то независимо. Потому что чем дальше на запад, тем быстрее падает плотность промышленных предприятий, а вместе с ней и объемы отчислений в бюджет, в том числе валютных.По оценкам европейских и украинских экономистов, уже в следующем году внешний долг Украины составит сто процентов ВВП. И многих этот факт удивляет в том плане, что стороннему наблюдателю не очень понятно, как Киев продержался так долго.Ответ: во многом именно благодаря предприятиям востока, чья производственная деятельность в значительной степени ориентировалась на экспортные рынки, а также за счет того, что в последние три года эти предприятия перенаправили свои усилия на различные аспекты обеспечения войны.Нужно отметить, что по итогам текущего года украинская металлургия рассчитывает выйти на показатели выплавки в шесть миллионов тонн чугуна и порядка семи миллионов тонн стали. По первому показателю ожидается увеличение на 22 процента, по второму — на 37 процентов. Правда, здесь нужно понимать, что прирост идет за счет эффекта низкой базы после двукратного падения в 2022-м. Но отрасль заметно отыгрывает падение, наращивая и объемы экспорта. В месяц с Украины в Польшу, Болгарию, Словакию, Италию и страны Северной Африки отгружается порядка 70-80 тысяч тонн чугуна и стали.Но это только черная и цветная металлургия, а есть еще добывающая, угольная, перерабатывающая промышленность, добыча нефти и газа, есть тот самый — овеянный враньем и древними легендами — агропромышленный сектор. С той же особенностью, что изрядная его часть уже находится в пределах ведения боевых действий, либо фронт к ним неудержимо подползает.Степень сельскохозяйственной вовлеченности перечисленных в исходной статье регионов можно оценить, например, по количеству элеваторов. В Днепропетровской области — 66, Кировоградской — 64, Полтавской — 63, Харьковской — 58. Из всех прочих областей подобные показатели имеет только Одесская область, где работают 63 элеватора, но, помимо сугубо сельскохозяйственного компонента, тут добавляется еще и близость портов, главных экспортных ворот в мир.Потому опасения немецкой разведки — да и стран Запада в целом — относительно планов Москвы вполне понятны. Правда, есть серьезные подозрения, что они сами не прочь исполнить извечную украинскую мечту и завладеть этим богатством.

https://ria.ru/20241028/lavrov-1980521184.html

https://ria.ru/20241028/ac-1980483280.html

https://ria.ru/20241027/demonstratsiya-1980386943.html

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980375991.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, украина, bild, брикс