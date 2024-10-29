Рейтинг@Mail.ru
Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rossija-1980653152.html
Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая
Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024
Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая
Партнерство России и Китая построено на равноправии, у них нет ведущего и ведомого, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:17
2024-10-29T11:17
игорь моргулов
россия
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Партнерство России и Китая построено на равноправии, у них нет ведущего и ведомого, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. Выступление посла РФ прошло в рамках презентации книги "Послы вспоминают… Незабываемые страницы российско-китайских отношений", посвященной 75-летию дипотношений России и Китая. Презентация состоялась в Пекине в посольстве РФ. "Российско-китайские отношения переживают лучший этап в своей истории, но мы с вами помним, что так было не всегда, мы помним и сложные времена, связанные с идеологической конфронтацией", - сказал Моргулов. Как отметил посол, "сегодня эта страница в наших отношениях перевернута". "Партнерство России и Китая построено на совершенно иной, здоровой базе, на равноправии - у нас нет ведущего и ведомого; на невмешательстве во внутренние дела друг друга - мы не учим друг друга, как жить; на уважении и взаимном учете интересов", - сказал Моргулов.
https://ria.ru/20241017/posolstvo-1978421755.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь моргулов, россия, китай, пекин
Игорь Моргулов, Россия, Китай, Пекин
Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая

Посол Моргулов: партнерство России и Китая построено на равноправии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Партнерство России и Китая построено на равноправии, у них нет ведущего и ведомого, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов.
Выступление посла РФ прошло в рамках презентации книги "Послы вспоминают… Незабываемые страницы российско-китайских отношений", посвященной 75-летию дипотношений России и Китая. Презентация состоялась в Пекине в посольстве РФ.
"Российско-китайские отношения переживают лучший этап в своей истории, но мы с вами помним, что так было не всегда, мы помним и сложные времена, связанные с идеологической конфронтацией", - сказал Моргулов.
Как отметил посол, "сегодня эта страница в наших отношениях перевернута".
"Партнерство России и Китая построено на совершенно иной, здоровой базе, на равноправии - у нас нет ведущего и ведомого; на невмешательстве во внутренние дела друг друга - мы не учим друг друга, как жить; на уважении и взаимном учете интересов", - сказал Моргулов.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Отношения России и Китая способствуют процветанию, заявили в посольстве КНР
17 октября, 00:36
 
Игорь МоргуловРоссияКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала