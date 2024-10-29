https://ria.ru/20241029/rossija-1980653152.html

Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая

Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024

Моргулов охарактеризовал партнерство России и Китая

Партнерство России и Китая построено на равноправии, у них нет ведущего и ведомого, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:17

2024-10-29T11:17

2024-10-29T11:17

игорь моргулов

россия

китай

пекин

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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Партнерство России и Китая построено на равноправии, у них нет ведущего и ведомого, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. Выступление посла РФ прошло в рамках презентации книги "Послы вспоминают… Незабываемые страницы российско-китайских отношений", посвященной 75-летию дипотношений России и Китая. Презентация состоялась в Пекине в посольстве РФ. "Российско-китайские отношения переживают лучший этап в своей истории, но мы с вами помним, что так было не всегда, мы помним и сложные времена, связанные с идеологической конфронтацией", - сказал Моргулов. Как отметил посол, "сегодня эта страница в наших отношениях перевернута". "Партнерство России и Китая построено на совершенно иной, здоровой базе, на равноправии - у нас нет ведущего и ведомого; на невмешательстве во внутренние дела друг друга - мы не учим друг друга, как жить; на уважении и взаимном учете интересов", - сказал Моргулов.

https://ria.ru/20241017/posolstvo-1978421755.html

россия

китай

пекин

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игорь моргулов, россия, китай, пекин