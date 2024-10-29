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Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rogov-1980625656.html
Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области
Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области - РИА Новости, 29.10.2024
Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:51
2024-10-29T07:51
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявления украинских властей о строительстве линии обороны на подконтрольной Украине части Запорожской области мантрой для самовнушения. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели". "Слова гауляйтера Зеленского в Запорожье Федорова - это просто мантра для самовнушения, аутотренинг, когда на фронте у них проблемы, но народу, который они держат в заложниках, рассказывают, что всё прекрасно", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, недооценивать строящуюся линию обороны не стоит, но она не поможет ВСУ сохранить за собой город Запорожье. "Легкой прогулкой для наших войск это, конечно, не будет, но город Запорожье - это русский город, первый город Новороссии, и он будет освобожден от западной оккупации в форме украинских нацистов. На сегодня по строящейся линии обороны ВСУ наша армия систематически наносит превентивные удары фронтовой авиацией, артиллерией и РСЗО", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241029/marochko-1980625525.html
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запорожье, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов раскритиковал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области

Рогов назвал заявление Киева о линии обороны в Запорожской области мантрой

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявления украинских властей о строительстве линии обороны на подконтрольной Украине части Запорожской области мантрой для самовнушения.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели".
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"Слова гауляйтера Зеленского в Запорожье Федорова - это просто мантра для самовнушения, аутотренинг, когда на фронте у них проблемы, но народу, который они держат в заложниках, рассказывают, что всё прекрасно", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, по его словам, недооценивать строящуюся линию обороны не стоит, но она не поможет ВСУ сохранить за собой город Запорожье.
"Легкой прогулкой для наших войск это, конечно, не будет, но город Запорожье - это русский город, первый город Новороссии, и он будет освобожден от западной оккупации в форме украинских нацистов. На сегодня по строящейся линии обороны ВСУ наша армия систематически наносит превентивные удары фронтовой авиацией, артиллерией и РСЗО", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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