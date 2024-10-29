https://ria.ru/20241029/realnost-1980660574.html

В Железноводске открылся международный телекинофорум "Новая реальность"

В Железноводске открылся международный телекинофорум "Новая реальность" - РИА Новости, 29.10.2024

В Железноводске открылся международный телекинофорум "Новая реальность"

В Железноводске начал работу Международный телекинофорум "Новая реальность". В нем принимают участие более 300 журналистов и кинодокументалистов из России,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:51

2024-10-29T11:51

2024-10-29T11:51

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Железноводск, 29 окт — РИА Новости. В Железноводске начал работу Международный телекинофорум "Новая реальность". В нем принимают участие более 300 журналистов и кинодокументалистов из России, Турции, Черногории и других стран.В этом году в конкурсе появились номинации, связанные с ситуацией на СВО. На форум, организованный Союзом журналистов России, съехались номинанты, прошедшие тщательный отбор (фактически – это уже победители и дипломанты фестиваля).В ГДК имени Сергея Пускепалиса в Железноводске пройдут показы конкурсных работ (вход свободный), а также мастер-классы известных журналистов России.Так, на форум "Новая реальность" приедут шеф-редактор "Вести недели" (ВГТРК) Николай Ениколопов и продюсер этой программы Инга Казанцева, а также главный редактор ТК "Москва-24" Дмитрий Щугорев.Мастер-классы проведут начальник службы выпуска правовых программ "Вести" (ВГТРК) Эдуард Петров, военный корреспондент Первого канала Амир Юсупов, директор Дома кинематографистов, преподаватель ВГИК Екатерина Головня и другие.Вот что рассказал в интервью РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев:"Союз журналистов России больше 20 лет делал телекинофорум "Вместе", который проходил в Ялте. "Вместе" – это было по поводу стремления Крыма в Россию. Помимо документальных фильмов и телевизионных программ в конкурсе участвовали тогда сериалы и художественное кино. Туда съезжались известные режиссеры и артисты, была "красная дорожка" на набережной Ялты. И все это продолжалось 20 лет. Но так как Крым уже вошел потом в состав России, мы решили переформатировать фестиваль. И убрать из номинаций художественные фильмы и сериалы, это все-таки не наша епархия (Союза журналистов). И решили изменить название, теперь это – "Новая реальность". И уже третий год мы проводим этот фестиваль телепрограмм и документальных фильмов в новом формате.Провели сначала в Туле, а потом в Железноводске. Здесь есть отличный Дворец культуры имени Сергея Пускепалиса. Он прекрасно подходит для показа фильмов и проведения мастер-классов. В прошлом году нам здесь очень понравилось, и мы решили повторить этот опыт".Как отметил Владимир Соловьев, – в этом году было заявлено более 300 фильмов из почти всех регионов России и некоторых зарубежных стран. Работы очень качественные и реально интересные."Сейчас силы наших коллег во многом направлены на то, чтобы показать – что происходит в зоне СВО и на так называемых "новых территориях". Хотя, кстати, это исторические территории России, и, наверное, правильнее называть их именно так, – считает Владимир Соловьев. – Мы решили сделать теперь две новых номинации. Во-первых, связанных именно с СВО, во-вторых, – про героев новой реальности. Это о тех, кто живет и работает как раз на исторических территориях России – как бы в тылу, о том, как развивается и строится там мирная жизнь. Конечно, душа у всех болит за то, что там сейчас происходит".Торжественное награждение победителей Телекинофорума "Новая реальность" пройдет 1 ноября в ГДК им. Пускепалиса в городе-курорте Железноводске.

https://sn.ria.ru/20241028/teatr-1980521651.html

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Никита Бизин

форум, железноводск, минеральные воды, сергей пускепалис, союз журналистов россии, медиа, новости культуры, сво