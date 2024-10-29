https://ria.ru/20241029/realme-1980566105.html

Обзор смартфона realme 13+ 5G: универсальный боец

Обзор смартфона realme 13+ 5G: универсальный боец - РИА Новости, 29.10.2024

Обзор смартфона realme 13+ 5G: универсальный боец

Новое поколение "номерной" серии смартфонов realme включает в себя несколько моделей, что называется, на любой вкус и кошелек. Промежуточное положение занял... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:32

2024-10-29T16:32

2024-10-29T19:21

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Новое поколение "номерной" серии смартфонов realme включает в себя несколько моделей, что называется, на любой вкус и кошелек. Промежуточное положение занял realme 13+ 5G (13+ 5 джи), где "плюс" намекает на расширенные возможности относительно базовой версии. С новинкой российского рынка познакомимся в обзоре РИА Новости.ПроизводительностьRealme 13+ 5G получил новый чипсет MediaTek Dimensity 7300 (МедиаТек Дайменсити 7300) в специальной версии с приставкой Energy (Энергия). Это 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 4 нм с максимальной рабочей частотой 2,5 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G615 MC2 (Мали джи 615 МС2). В целом, этот чипсет среднеуровневое решение, способный "потягаться" с 700-й серией процессоров Snapdragon.В бенчмарке AnTuTu (АнТуТу) смартфон набрал более 750 тысяч баллов — впечатляет на фоне класса. Даже если отвлечься от "синтетики", realme 13+ 5G отличается высокой производительностью и полным отсутствием лагов. В этом, конечно, и заслуга фирменной оптимизации и мощной системы охлаждения VC из нержавеющей стали с паровой камерой, занимающей большую площадь 6050 квадратных миллиметров.Система охлаждения, использованная в realme 13+ 5G, позволяет избежать троттлинга (сброса рабочей частоты процессора) даже при высокой нагрузке, вроде современных игровых тайтлов. Это дает возможность полностью раскрыть игровой потенциал смартфона и обеспечить стабильные 90 fps (количество кадров в секунду) в некоторых играхДоступны две конфигурации памяти — 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Приятное дополнение: смартфон поддерживает использование карт памяти microSD (Микро СД). Наравне с аудиоджеком, это исчезающая опция, которая до сих пор востребована потребителем.ДизайнВнешний вид realme 13+ 5G несколько изменился на фоне 12+, но осталась доминанта в виде массивного камерного блока — о его содержимом мы еще поговорим отдельно. Это "шайба" со своеобразным безелем вокруг. Благодаря такому решению, смартфон со стороны походит на топовый камерофон, хотя таковым и не является.В материалах корпуса преобладает пластик — приятная на ощупь задняя панель с матовым покрытием не прогибается под пальцами. Есть несколько цветов для этого смартфона, к нам на тест попался "бронзовый".Весьма необычно видеть в этом классе пыле - влагозащиту по стандарту IP65 (ай пи 65) — да, топить смартфон не рекомендуется, но дождь и брызги realme 13+ 5G переживет без последствий.Несмотря на то, что смартфон довольно крупный, весит он относительно немного — 185 граммов. Да и в руке трубка лежит приятно.Дисплей6,67-дюймовый экран прикрыт закаленным стеклом, поверх которого "из коробки" наклеена защитная пленка. Кстати, рамки экрана здесь постарались сделать узкими и одинаковой толщины, но нижняя все-таки хоть и немного, но шире. Что ж, все-таки это "средний класс".Матрица, используемая в смартфоне, весьма интересна с точки зрения технологий — это AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) с разрешением 1080 x 2400 пикселей, пиковой яркостью 2000 нит и поддержкой контента в HDR10+ (эч ди а 10+). Еще недавно флагманские смартфоны щеголяли подобными характеристиками.Экран отличается сочной передачей цветов и высокой яркостью. Правда, пресловутые 2000 нит мы увидим только при воспроизведении HDR-контента. Но и автояркости хватает, чтобы информация оставалась читаемой даже под прямыми лучами солнца.Традиционно для современных realme, здесь невысокий коэффициент ШИМ-пульсации, а значит глаза пользователя не будут от него уставать.Коммуникации и софтНовинка располагает полным набором беспроводных интерфейсов — от новейшего блютус 5.4 и вай-фай 6 до чипа NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия). Последний тут с фирменной фишкой, 360-градусным покрытием. Например, оплачивая смартфоном покупку на кассе, можно поднести смартфон любой стороной.Смартфон работает под управлением realme UI 5.0 (УИ 5.0) на базе Android 14. Оболочка легкая, удобная и логичная в управлении. Традиционно, она имеет свои софтовые "фишки", вроде "капсулы" вокруг фронтальной камеры. Для своего устройства компания обещает два обновления Android и три года обновлений безопасности. Для этого смартфона realme обещает два мажорных обновления Android, то есть 15-ю и 16-ю версию "зеленого робота".КамераМассивный камерный блок включает три сенсора: основной Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и вспомогательную камеру на два Мп и датчик "устранения мерцания". Фактически, снимать здесь мы будем только на главную камеру.Основной сенсор, оснащенный оптической стабилизацией, при хорошем освещении делает четкие снимки с широким динамическим диапазоном и точной цветопередачей. В pro-режиме (про-режим) доступны дополнительные настройки, вроде выдержки, что позволяет добиться еще более интересного изображения. Есть тут и предустановленный 2-кратный цифрозум, позволяющий "приближать" картинку с минимальной потерей качества.По моде из мира флагманов, здесь появился автоматический ночной режим — смартфон сам решает, когда его включить при недостаточном освещении. Срабатывает не всегда, но для этого остался и ручной режим для ночной съемки. Снимки при слабом освещении получаются качественными, с хорошими цветами и динамическим диапазоном, но детализация их уже средняя.Кстати, realme 13+ 5G умеет снимать ролики в максимальном качестве 4K при 30 кадрах в секунду.Звук, безопасность и автономностьСтереозвук присутствует — у realme 13+ 5G мультимедийному динамику "подпевает" разговорный. Звучание по меркам класса достойное, выделяются низкие частоты, что любят многие пользователи.Под экранным сканером отпечатка пальцев сегодня мало кого удивишь, в смартфоне он довольно шустрый и безошибочно распознает дактилоскопию. Разблокировка по лицу срабатывает еще быстрее, так же тут присутствует та самая "капсульная" анимация, которая полюбилась фанатам realme.В недрах смартфона установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Гаджет способен проработать 6-7 часов экранного времени при среднем и интенсивном использовании.В комплекте поставки находим быструю зарядку мощностью 80 Вт Ultra Charge (сверхзарядный). Она способна полностью зарядить realme 13+ 5G от 0 до 100% всего за 47 минут, то есть буквально за время вашего завтрака.ИтогоКомпании realme удалось сделать сбалансированный смартфон без слабых сторон — производительный процессор, запоминающийся внешне, с качественным дисплеем. Единственное, что можно было бы улучшить, это дать смартфону камеру со сверхширокоугольной линзой.Сейчас смартфон доступен по цене от 29 999 рублей за комплектацию 8/256, 12/256 сейчас доступен за 32 999 рублей.Информация о продавце:ООО "ДНС РИТЕЙЛ", 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 155, корпус 3, офис 5.ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061, КПП 254301001Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneP3WEbiEBx

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, гаджеты, смартфоны, realme