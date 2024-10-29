https://ria.ru/20241029/razvedka-1980707775.html

Ветеран СВР рассказал, как британские интеллектуалы помогали СССР

Ветеран СВР рассказал, как британские интеллектуалы помогали СССР - РИА Новости, 29.10.2024

Ветеран СВР рассказал, как британские интеллектуалы помогали СССР

Молодые британские интеллектуалы в 1930-х годах активно шли на сотрудничество с советской разведкой, поскольку видели, что СССР был единственной силой,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:51

2024-10-29T14:51

2024-10-29T14:51

ссср

великобритания

лондон

сергей яковлев

ким филби

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кембриджская пятерка

молодая гвардия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Молодые британские интеллектуалы в 1930-х годах активно шли на сотрудничество с советской разведкой, поскольку видели, что СССР был единственной силой, способной противостоять фашизму, идеи которого тогда проникли и на уровень Букингемского дворца, заявил ветеран Службы внешней разведки России генерал-майор Сергей Яковлев. Он выступил на презентации книги Александра Бондаренко "Арнольд Дейч. Вербовщик Божьей милостью", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Мероприятие прошло во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Арнольд Дейч (1904-1942) - советский нелегальный разведчик предвоенного времени, завербовавший несколько десятков агентов, работавших в различных министерствах и ведомствах Великобритании, о чем рассказывается в нынешней книге. Дейч очень эффективно выбирал агентов "на вырост" из числа молодых перспективных британских специалистов, которые со временем заняли высокие должности. Яковлев пояснил, что двигало молодыми британскими интеллектуалами, которые абсолютно бескорыстно помогали Советскому Союзу. "Они видели, как британская монархия заигрывает с фашизмом. Как современная Британия заигрывает с украинским фашизмом, так и монархия того времени некоторые идеи считала своими, и руки вскидывала в фашистском приветствии – это все было", - сказал Яковлев. И молодые британцы были готовы помогать Дейчу в его работе, "потому что они видели в Советском Союзе единственную силу, которая могла реально противостоять фашизму в то время", подчеркнул ветеран СВР. Ранее были опубликованы рассекреченные документы СВР, свидетельствующие о том, что Лондон в 1930-х годах активно способствовал наращиванию мощи гитлеровского режима и экспансионистской политике Третьего рейха. Вся деятельность уроженца Вены Арнольда Дейча в органах государственной безопасности СССР была посвящена разведывательной работе с нелегальных позиций. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. Дейч с 1933 года находился во Франции, Бельгии, Голландии и Германии в качестве помощника и заместителя резидента. В феврале 1934 года его перевели на нелегальную работу в Лондон, где для прикрытия он поступил на психологический факультет Лондонского университета. За период работы в Англии Дейч привлек к сотрудничеству с СССР многих людей. В их числе были члены знаменитой "Кембриджской пятерки" - Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил ценнейшую информацию по основным международным проблемам. В 1934 году Дейч совместно с другим асом советской нелегальной разведки Дмитрием Быстролетовым завербовал шифровальщика управления связи британского МИД, в результате чего Москва получила доступ к секретам британской дипломатии. Затем Дейч вернулся в Москву и был вынужден уйти из разведки, но вернулся в нее после начала Великой Отечественной войны. В 1942 году Дейча вновь направили на работу за границу в качестве резидента нелегальной резидентуры. Но транспортный пароход "Донбасс", на котором он направлялся за границу, был атакован фашистами и потоплен. Так закончилась короткая, но героическая жизнь Арнольда Дейча.

https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html

https://ria.ru/20240723/filbivshij-1961445314.html

https://ria.ru/20241029/razvedka-1980699118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, великобритания, лондон, сергей яковлев, ким филби, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кембриджская пятерка, молодая гвардия , безопасность