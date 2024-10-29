https://ria.ru/20241029/razvedka-1980699118.html

Советская разведка опутала Британию в 1930-х годах, рассказал историограф

Советская разведка опутала Британию в 1930-х годах, рассказал историограф - РИА Новости, 29.10.2024

Советская разведка опутала Британию в 1930-х годах, рассказал историограф

Советская внешняя разведка в 1930-х годах очень плотно "накрыла" Великобританию, имея среди высокопоставленных сотрудников ее министерств и ведомств свою... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:21

2024-10-29T14:21

2024-10-29T14:50

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Советская внешняя разведка в 1930-х годах очень плотно "накрыла" Великобританию, имея среди высокопоставленных сотрудников ее министерств и ведомств свою многочисленную агентуру, в этом огромная заслуга прославленного разведчика-вербовщика Арнольда Дейча, рассказал историограф отечественных спецслужб Александр Бондаренко. Бондаренко стал автором книги "Арнольд Дейч. Вербовщик Божьей милостью", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Презентация книги прошла во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Арнольд Дейч (1904-1942) - советский нелегальный разведчик предвоенного времени, вербовщик и куратор знаменитой "Кембриджской пятерки" британских агентов внешней разведки СССР - и это практически всё, что о нем было известно до недавнего времени. В действительности же число завербованных им агентов составляет несколько десятков. На основании недавно рассекреченных материалов из архива Службы внешней разведки РФ, ряд из которых впервые публикуется в новой книге, Бондаренко рассказал о яркой и трагической судьбе разведчика, и о людях, привлеченных им к работе на Советский Союз, имена большинства из которых не рассекречены до сих пор. "Мы знаем "Кембриджскую пятерку"… Это очень условное название. Сколько их было на самом деле – никто не знает", - сказал Бондаренко. По его словам, еще была Оксфордская группа советских агентов. Но имелись и другие источники информации. "Оказывается, был еще и Вулвичский арсенал (крупный британский оружейный комплекс – ред.). Были министерства, связанные с обороной. Было и что-то, связанное с техникой. И разные, разные люди, оказывается, работали с Дейчем", - добавил он. "Выяснилось, что англичан наши здорово опутали своими разведывательными сетями. Информацию получали на самые современные темы", - подчеркнул Бондаренко. Но точное число советских агентов никогда не будет раскрыто, подчеркнул он. По словам историка Константина Залесского, нынешняя книга не только дань памяти великому человеку, который внес колоссальный вклад в развитие отечественной разведки. "Важнее и то, что... в этой книге приведены уникальнейшие документы, личные доклады Дейча", - сказал Залесский. Причем тексты документов приведены практически без сокращений, отметил он. "Читая их, понимаешь принципы работы разведки", - пояснил Залесский. И биография Дейча – кусочек той мозаики, который помогает полнее выстраивать картину работы советской разведки по Великобритании, попробовать представить, сколько людей было в этом задействовано. "Всех мы не назовем. Но мы всех должны поблагодарить", - подчеркнул Залесский. Вербовки - это особая, очень тонкая работа, сопряженная с риском провала, и которую выполняет не каждый разведчик, отметил Бондаренко. Отнюдь не все рассекреченные ранее легендарные отечественные разведчики вербовали агентуру, добавил он. Разносторонние интересы и глубокие знания в разных областях делали Дейча поистине "человеком эпохи Возрождения", отметил автор книги. "Поражаешься масштабу не только охваченных им людей, но и масштабу личности этого человека", - сказал Бондаренко. По его словам, такая многогранность была необходима Дейчу в работе – ведь разведчик обязан быть по-настоящему интересен для своей агентуры. Арнольд Дейч очень эффективно выбирал агентов "на вырост" из числа молодых перспективных британских специалистов, которые со временем заняли высокие должности, добавил Бондаренко. Вся деятельность уроженца Вены Арнольда Дейча в органах госбезопасности СССР была посвящена разведывательной работе с нелегальных позиций. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. Дейч с 1933 года находился во Франции, Бельгии, Голландии и Германии в качестве помощника и заместителя резидента. В феврале 1934 года его перевели на нелегальную работу в Лондон, где для прикрытия он поступил на психологический факультет Лондонского университета. За период работы в Англии Дейч привлек к сотрудничеству с СССР многих людей. В их числе были члены знаменитой "Кембриджской пятерки" - Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил ценнейшую информацию по основным международным проблемам. В 1934 году Дейч совместно с другим асом советской нелегальной разведки Дмитрием Быстролетовым завербовал шифровальщика управления связи британского МИД, в результате чего Москва получила доступ к секретам британской дипломатии. Затем Дейч вернулся в Москву и был вынужден уйти из разведки, но вернулся в нее после начала Великой Отечественной войны. В 1942 году Дейча вновь направили на работу за границу в качестве резидента нелегальной резидентуры. Но транспортный пароход "Донбасс", на котором он направлялся за границу, был атакован фашистами и потоплен. Так закончилась короткая, но героическая жизнь Арнольда Дейча.

https://ria.ru/20240815/dultseva-1966495498.html

https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html

https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html

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Дарья Буймова

ссср, великобритания, москва, ким филби, кембриджская пятерка, молодая гвардия , в мире