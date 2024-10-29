https://ria.ru/20241029/rakety-1980806479.html

В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух"

В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух" - РИА Новости, 29.10.2024

В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух"

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух-воздух" на более чем 700 миллионов долларов, заявил Пентагон. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:13

2024-10-29T23:13

2024-10-29T23:13

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух-воздух" на более чем 700 миллионов долларов, заявил Пентагон. "Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Дании усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость 744 миллиона долларов", - говорится в заявлении. Всего планируется к поставке до 203 ракет и до 9 секций наведения, а также иное связанное оборудование, следует из заявления. Основным исполнителем контракта будет корпорация RTX.

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в мире, дания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша