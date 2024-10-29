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В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух" - РИА Новости, 29.10.2024
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23:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rakety-1980806479.html
В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух"
В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух" - РИА Новости, 29.10.2024
В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух"
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух-воздух" на более чем 700 миллионов долларов, заявил Пентагон. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:13
2024-10-29T23:13
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух-воздух" на более чем 700 миллионов долларов, заявил Пентагон. "Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Дании усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость 744 миллиона долларов", - говорится в заявлении. Всего планируется к поставке до 203 ракет и до 9 секций наведения, а также иное связанное оборудование, следует из заявления. Основным исполнителем контракта будет корпорация RTX.
https://ria.ru/20240514/rakety-1946013555.html
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в мире, дания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Дания, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
В США одобрили возможную продажу Дании ракет "воздух — воздух"

Пентагон одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух — воздух"

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании более 200 ракет "воздух-воздух" на более чем 700 миллионов долларов, заявил Пентагон.
"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Дании усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость 744 миллиона долларов", - говорится в заявлении.
Всего планируется к поставке до 203 ракет и до 9 секций наведения, а также иное связанное оборудование, следует из заявления. Основным исполнителем контракта будет корпорация RTX.
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В миреДанияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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