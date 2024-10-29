https://ria.ru/20241029/rada-1980807378.html

В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

В Раде назвали число дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

Более 100 тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-29T23:26

2024-10-29T23:26

2024-10-30T01:00

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Самовольное оставление части, дезертирство, я не буду называть цифру, скажу, больше 100 тысяч (человек, которые самовольно оставили часть - ред.)", - сказала Скороход изданию Новости.LIVE. За какой отрезок времени такое количество случаев самовольного оставления части, она не уточнила. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html

https://ria.ru/20241029/dezertirstvo-1980799929.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины