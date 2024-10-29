https://ria.ru/20241029/rada-1980695380.html

Рада продлила военное положение на Украине

Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 29.10.2024

Рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада Украины поддержала во вторник продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:09

2024-10-29T14:09

2024-10-29T14:09

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала во вторник продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Накануне Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. "Рада продлила военное положение на 90 дней - с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html

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в мире, украина, киев, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, днепропетровск