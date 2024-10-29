https://ria.ru/20241029/rada-1980695380.html
Рада продлила военное положение на Украине
Рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости, 29.10.2024
Рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада Украины поддержала во вторник продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:09
2024-10-29T14:09
2024-10-29T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала во вторник продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Накануне Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. "Рада продлила военное положение на 90 дней - с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html
украина
киев
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Днепропетровск
Рада продлила военное положение на Украине
Рада продлила сроки мобилизации и военного положения еще на 90 дней