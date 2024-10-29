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Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА - РИА Новости, 29.10.2024
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20:45 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980793370.html
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА - РИА Новости, 29.10.2024
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА
Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:45
2024-10-29T20:45
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241025/putin--1980079550.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА

Путин подписал указ об освобождении Дыдыкина от должности замглавы ФМБА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в указе.
Михаил Ратманов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин назначил Михаила Ратманова замруководителя ФМБА
25 октября, 14:42
 
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