https://ria.ru/20241029/putin-1980793370.html
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА - РИА Новости, 29.10.2024
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА
Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:45
2024-10-29T20:45
2024-10-29T20:45
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241025/putin--1980079550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин освободил Дыдыкина от должности замглавы ФМБА
Путин подписал указ об освобождении Дыдыкина от должности замглавы ФМБА