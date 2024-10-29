https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html

Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году

Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024

Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения в 2025 году федерального и региональных бюджетов. Соответствующий... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:46

2024-10-29T18:46

2024-10-29T18:46

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения в 2025 году федерального и региональных бюджетов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, продлевает на 2025 год возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема бюджетных расходов на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета. Регионам, получившим кредит из федерального бюджета, запрещается в следующем году размещать средства своего бюджета на депозитах в банках на срок свыше одного месяца. Но этот запрет не касается бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, специальных казначейских кредитов (выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения), а также случаев реструктуризации бюджетных кредитов. При этом, согласно закону, плата за пользование специальными казначейскими кредитами, предоставленными на финансирование инфраструктурных проектов, может быть увеличена вдвое в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, кабмину на 2025 год предоставляется право перераспределять через сводную бюджетную роспись до 10% годового объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. Правительство в следующем году также сможет передавать госкорпорациям и госкомпании "Автодор" в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности акции (доли) хозобществ и иное имущество, поступившее в казну на основании судебных решений. Получатели таких активов в течение трех месяцев после их получения должны будут перечислить в федеральный бюджет денежные средства в размере 50% их рыночной стоимости, определенной с помощью независимого оценщика. Помимо этого, на 2025 год продлевается право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета. Эти показатели могут быть превышены на объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и безопасности. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января или 1 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241029/putin-1980754700.html

https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

https://ria.ru/20241006/vyplaty-1976574865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин