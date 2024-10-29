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Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024
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18:46 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html
Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году
Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024
Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения в 2025 году федерального и региональных бюджетов. Соответствующий... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:46
2024-10-29T18:46
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения в 2025 году федерального и региональных бюджетов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, продлевает на 2025 год возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема бюджетных расходов на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета. Регионам, получившим кредит из федерального бюджета, запрещается в следующем году размещать средства своего бюджета на депозитах в банках на срок свыше одного месяца. Но этот запрет не касается бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, специальных казначейских кредитов (выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения), а также случаев реструктуризации бюджетных кредитов. При этом, согласно закону, плата за пользование специальными казначейскими кредитами, предоставленными на финансирование инфраструктурных проектов, может быть увеличена вдвое в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, кабмину на 2025 год предоставляется право перераспределять через сводную бюджетную роспись до 10% годового объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. Правительство в следующем году также сможет передавать госкорпорациям и госкомпании "Автодор" в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности акции (доли) хозобществ и иное имущество, поступившее в казну на основании судебных решений. Получатели таких активов в течение трех месяцев после их получения должны будут перечислить в федеральный бюджет денежные средства в размере 50% их рыночной стоимости, определенной с помощью независимого оценщика. Помимо этого, на 2025 год продлевается право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета. Эти показатели могут быть превышены на объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и безопасности. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января или 1 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241029/putin-1980754700.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году

Путин утвердил особенности исполнения федерального и региональных бюджетов

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения в 2025 году федерального и региональных бюджетов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ, в частности, продлевает на 2025 год возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема бюджетных расходов на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета.
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Регионам, получившим кредит из федерального бюджета, запрещается в следующем году размещать средства своего бюджета на депозитах в банках на срок свыше одного месяца. Но этот запрет не касается бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, специальных казначейских кредитов (выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения), а также случаев реструктуризации бюджетных кредитов.
При этом, согласно закону, плата за пользование специальными казначейскими кредитами, предоставленными на финансирование инфраструктурных проектов, может быть увеличена вдвое в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, кабмину на 2025 год предоставляется право перераспределять через сводную бюджетную роспись до 10% годового объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.
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Правительство в следующем году также сможет передавать госкорпорациям и госкомпании "Автодор" в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности акции (доли) хозобществ и иное имущество, поступившее в казну на основании судебных решений. Получатели таких активов в течение трех месяцев после их получения должны будут перечислить в федеральный бюджет денежные средства в размере 50% их рыночной стоимости, определенной с помощью независимого оценщика.
Помимо этого, на 2025 год продлевается право регионов и муниципалитетов превышать ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета. Эти показатели могут быть превышены на объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и безопасности.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января или 1 февраля 2025 года.
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