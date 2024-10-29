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Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова - РИА Новости, 29.10.2024
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18:11 29.10.2024 (обновлено: 18:33 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980769947.html
Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова
Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова - РИА Новости, 29.10.2024
Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова за участие в решении непростых для России... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:11
2024-10-29T18:33
политика
россия
владимир путин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова за участие в решении непростых для России задач, пообещал, что его двери всегда будут открыты, и пошутил, что теперь, когда Шмаков тоже стал президентом, они между собой "всегда договорятся". Тринадцатый (внеочередной) съезд ФНПР избрал президентом Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Он занимал пост председателя ФНПР с 1993 года. "Вы знаете, несмотря на то, что вы поменяли как-то свои функции, телефоны вы знаете, мои двери всегда для вас открыты. Я не шучу, я серьезно говорю", - сказал Путин на съезде ФНПР во вторник. "И как теперь ваша должность, президент? Прошу пожаловать. Мы между собой всегда договоримся", - с улыбкой добавил глава государства под общий смех зала. Он также отметил, что на протяжении многих лет работал вместе со Шмаковым, и они "в непростых условиях, в сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством". "Хочу вас поблагодарить искренне, от души, за все, что вы делали для людей труда, ...в целом для страны", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241029/orden-1980754868.html
https://ria.ru/20241029/putin-1980763506.html
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политика, россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России
Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова

Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для президента ФНПР Шмакова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова за участие в решении непростых для России задач, пообещал, что его двери всегда будут открыты, и пошутил, что теперь, когда Шмаков тоже стал президентом, они между собой "всегда договорятся".
Тринадцатый (внеочередной) съезд ФНПР избрал президентом Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Он занимал пост председателя ФНПР с 1993 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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"Вы знаете, несмотря на то, что вы поменяли как-то свои функции, телефоны вы знаете, мои двери всегда для вас открыты. Я не шучу, я серьезно говорю", - сказал Путин на съезде ФНПР во вторник.
«
"И как теперь ваша должность, президент? Прошу пожаловать. Мы между собой всегда договоримся", - с улыбкой добавил глава государства под общий смех зала.
Он также отметил, что на протяжении многих лет работал вместе со Шмаковым, и они "в непростых условиях, в сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством".
"Хочу вас поблагодарить искренне, от души, за все, что вы делали для людей труда, ...в целом для страны", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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