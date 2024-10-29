https://ria.ru/20241029/putin-1980769947.html

Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова

Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова - РИА Новости, 29.10.2024

Путин пообещал, что его двери всегда будут открыты для Шмакова

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова за участие в решении непростых для России... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:33

политика

россия

владимир путин

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова за участие в решении непростых для России задач, пообещал, что его двери всегда будут открыты, и пошутил, что теперь, когда Шмаков тоже стал президентом, они между собой "всегда договорятся". Тринадцатый (внеочередной) съезд ФНПР избрал президентом Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Он занимал пост председателя ФНПР с 1993 года. "Вы знаете, несмотря на то, что вы поменяли как-то свои функции, телефоны вы знаете, мои двери всегда для вас открыты. Я не шучу, я серьезно говорю", - сказал Путин на съезде ФНПР во вторник. "И как теперь ваша должность, президент? Прошу пожаловать. Мы между собой всегда договоримся", - с улыбкой добавил глава государства под общий смех зала. Он также отметил, что на протяжении многих лет работал вместе со Шмаковым, и они "в непростых условиях, в сложных, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством". "Хочу вас поблагодарить искренне, от души, за все, что вы делали для людей труда, ...в целом для страны", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241029/orden-1980754868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии