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Путин поздравил Черногаева с назначением на пост председателя ФНПР - РИА Новости, 29.10.2024
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17:50 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980763506.html
Путин поздравил Черногаева с назначением на пост председателя ФНПР
Путин поздравил Черногаева с назначением на пост председателя ФНПР - РИА Новости, 29.10.2024
Путин поздравил Черногаева с назначением на пост председателя ФНПР
Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Черногаева с назначением на должность председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:50
2024-10-29T17:50
россия
владимир путин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
брикс
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Черногаева с назначением на должность председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Ранее во вторник сообщалось, что председателем ФНПР был избран Сергей Черногаев, ранее этот пост занимал Михаил Шмаков, который, в свою очередь, был избран президентом профсоюзного объединения. "Конечно, поздравляю с избранием Сергея Ивановича Черногаева. Вы, Сергей Иванович, тоже много лет посвятили работе в одном из крупнейших отраслевых профсоюзов - железнодорожников и транспортных строителей. И теперь вам, как председателю ФНПР, предстоит руководить всем коллективом, всем комплексом текущих деятельностей Федерации, реализовывать востребованные временем проекты профсоюзного движения, внедрять инициативы, которые обеспечат выход ФНПР на качественно новый уровень развития. Я хочу пожелать вам, всем членам Федерации независимых профсоюзов успехов в работе на благо граждан, на благо России", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Глава государства отметил значительный вклад Шмакова, который возглавлял ФНПР более 30 лет, в развитие профсоюзного движения. "Уверен абсолютно, ваш опыт, знания будут востребованы, в том числе в рамках международного профсоюзного сотрудничества, взаимодействия по линии гражданских обществ, прежде всего в таком формате, как профсоюзный форум БРИКС, который нацелен на защиту прав граждан на рынках труда нашего объединения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241029/fnpr-1980749217.html
https://ria.ru/20240404/putin-1937812127.html
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россия, владимир путин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, брикс
Россия, Владимир Путин, Михаил Шмаков, Федерация независимых профсоюзов России, БРИКС
Путин поздравил Черногаева с назначением на пост председателя ФНПР

Путин поздравил Черногаева с избранием главой Федерации независимых профсоюзов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Черногаева с назначением на должность председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Ранее во вторник сообщалось, что председателем ФНПР был избран Сергей Черногаев, ранее этот пост занимал Михаил Шмаков, который, в свою очередь, был избран президентом профсоюзного объединения.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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"Конечно, поздравляю с избранием Сергея Ивановича Черногаева. Вы, Сергей Иванович, тоже много лет посвятили работе в одном из крупнейших отраслевых профсоюзов - железнодорожников и транспортных строителей. И теперь вам, как председателю ФНПР, предстоит руководить всем коллективом, всем комплексом текущих деятельностей Федерации, реализовывать востребованные временем проекты профсоюзного движения, внедрять инициативы, которые обеспечат выход ФНПР на качественно новый уровень развития. Я хочу пожелать вам, всем членам Федерации независимых профсоюзов успехов в работе на благо граждан, на благо России", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Глава государства отметил значительный вклад Шмакова, который возглавлял ФНПР более 30 лет, в развитие профсоюзного движения.
"Уверен абсолютно, ваш опыт, знания будут востребованы, в том числе в рамках международного профсоюзного сотрудничества, взаимодействия по линии гражданских обществ, прежде всего в таком формате, как профсоюзный форум БРИКС, который нацелен на защиту прав граждан на рынках труда нашего объединения", - добавил Путин.
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