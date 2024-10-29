https://ria.ru/20241029/putin-1980757388.html
Путин заявил об изменении структуры экономики
Путин заявил об изменении структуры экономики - РИА Новости, 29.10.2024
Путин заявил об изменении структуры экономики
Структура экономики РФ меняется в сторону развития отраслей с высокой добавленной стоимостью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:27
2024-10-29T17:27
2024-10-29T18:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Структура экономики РФ меняется в сторону развития отраслей с высокой добавленной стоимостью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Годами говорили о том, что нужно менять структуру экономики. Вот она меняется сейчас. Причем в сторону усложнения, развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами. Так, в августе текущего года, по сравнению с прошлогодними значениями, занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9% и 8% соответственно. То есть, в IT-сфере на 8%", - сказал Путин в ходе съезда Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об изменении структуры экономики
Путин заявил о развитии отраслей с высокой добавленной стоимостью
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Структура экономики РФ меняется в сторону развития отраслей с высокой добавленной стоимостью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Годами говорили о том, что нужно менять структуру экономики. Вот она меняется сейчас. Причем в сторону усложнения, развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами. Так, в августе текущего года, по сравнению с прошлогодними значениями, занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9% и 8% соответственно. То есть, в IT-сфере на 8%", - сказал Путин в ходе съезда Федерации независимых профсоюзов России.