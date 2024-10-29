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Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 29.10.2024
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17:02 29.10.2024 (обновлено: 17:12 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980750426.html
Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов
Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:02
2024-10-29T17:12
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет - за нарушение правил безопасности при обращении с ними.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.Документом вводится уголовная ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через госграницу РФ вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. Кроме того, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. По его словам, расследование парламентской комиссии выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи границ РФ, на Украине. Председатель Госдумы считает, что нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам.Яровая поясняла, что вводя ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу России, Госдума формирует линию защиты против искусственного вторжения в национальный иммунитет.
https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html
https://ria.ru/20240917/superbakterii-1973095951.html
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россия, владимир путин, украина, сша, василий пискарев, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая
Россия, Владимир Путин, Украина, США, Василий Пискарев, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Ирина Яровая
Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов

Путин подписал закон о лишении свободы на 12 лет за провоз в Россию патогенов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет - за нарушение правил безопасности при обращении с ними.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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25 сентября, 08:00
Документ разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.
Документом вводится уголовная ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через госграницу РФ вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. Кроме того, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. По его словам, расследование парламентской комиссии выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи границ РФ, на Украине. Председатель Госдумы считает, что нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам.
Яровая поясняла, что вводя ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу России, Госдума формирует линию защиты против искусственного вторжения в национальный иммунитет.
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РоссияВладимир ПутинУкраинаСШАВасилий ПискаревЗдоровье - ОбществоГосдума РФИрина Яровая
 
 
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