https://ria.ru/20241029/putin-1980750426.html

Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов

Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 29.10.2024

Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:02

2024-10-29T17:02

2024-10-29T17:12

россия

владимир путин

украина

сша

василий пискарев

здоровье - общество

госдума рф

ирина яровая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет - за нарушение правил безопасности при обращении с ними.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.Документом вводится уголовная ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через госграницу РФ вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. Кроме того, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. По его словам, расследование парламентской комиссии выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи границ РФ, на Украине. Председатель Госдумы считает, что нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам.Яровая поясняла, что вводя ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу России, Госдума формирует линию защиты против искусственного вторжения в национальный иммунитет.

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

https://ria.ru/20240917/superbakterii-1973095951.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, украина, сша, василий пискарев, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая