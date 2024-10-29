https://ria.ru/20241029/putin-1980748359.html

Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России

Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России - РИА Новости, 29.10.2024

Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России

Рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, это нужно учитывать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:58

2024-10-29T16:58

2024-10-29T18:41

россия

экономика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, это нужно учитывать, заявил президент России Владимир Путин."По прогнозам экспертов, в ближайшее время экономика России - наш рынок труда будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Эти объективные тенденции обязательно нужно будет учитывать. Соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы. Это относится в равной степени и к государству, и к бизнесу, и, конечно, к деятельности профсоюзов", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html

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2024

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россия, экономика, владимир путин, общество