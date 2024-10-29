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Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России - РИА Новости, 29.10.2024
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16:58 29.10.2024 (обновлено: 18:41 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980748359.html
Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России
Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России
Рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, это нужно учитывать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:58
2024-10-29T18:41
россия
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, это нужно учитывать, заявил президент России Владимир Путин."По прогнозам экспертов, в ближайшее время экономика России - наш рынок труда будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Эти объективные тенденции обязательно нужно будет учитывать. Соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы. Это относится в равной степени и к государству, и к бизнесу, и, конечно, к деятельности профсоюзов", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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россия, экономика, владимир путин, общество
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество
Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России

Путин: в России прогнозируется дефицит кадров, его нужно учитывать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров, это нужно учитывать, заявил президент России Владимир Путин.
"По прогнозам экспертов, в ближайшее время экономика России - наш рынок труда будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Эти объективные тенденции обязательно нужно будет учитывать. Соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы. Это относится в равной степени и к государству, и к бизнесу, и, конечно, к деятельности профсоюзов", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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