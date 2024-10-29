https://ria.ru/20241029/putin-1980747747.html

Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий

Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий - РИА Новости, 29.10.2024

Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий

Россия будет постоянно донастраивать механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:55

2024-10-29T16:55

2024-10-29T18:46

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет постоянно донастраивать механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что необходимо увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, развивать инфраструктуру и логистику."Для этого у нас предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, будем их постоянно донастраивать, повышать их эффективность и востребованность компаниями, предприятиями, субъектами федерации. Очень рассчитываю здесь и на активное содействие профсоюзов", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20240812/armiya-1965641989.html

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владимир путин, экономика, россия