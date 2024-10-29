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Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий - РИА Новости, 29.10.2024
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16:55 29.10.2024 (обновлено: 18:46 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980747747.html
Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий
Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий
Россия будет постоянно донастраивать механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:55
2024-10-29T18:46
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет постоянно донастраивать механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что необходимо увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, развивать инфраструктуру и логистику."Для этого у нас предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, будем их постоянно донастраивать, повышать их эффективность и востребованность компаниями, предприятиями, субъектами федерации. Очень рассчитываю здесь и на активное содействие профсоюзов", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин рассказал о планах по поддержке бизнеса и развития территорий

Путин: Россия будет донастраивать механизмы поддержки бизнеса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет постоянно донастраивать механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что необходимо увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, развивать инфраструктуру и логистику.
"Для этого у нас предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, будем их постоянно донастраивать, повышать их эффективность и востребованность компаниями, предприятиями, субъектами федерации. Очень рассчитываю здесь и на активное содействие профсоюзов", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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