https://ria.ru/20241029/putin-1980747217.html
Путин призвал беречь кадровый потенциал России
Путин призвал беречь кадровый потенциал России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал беречь кадровый потенциал России
Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:53
2024-10-29T16:53
2024-10-29T18:42
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980776517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f654c7b69861bfeef75024413d3865b7.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Кадровый потенциал страны – это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться: беречь её, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241029/putin-1980748359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980776517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e95a123c05bb2af10dc1c1b652fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал беречь кадровый потенциал России
Путин: важно беречь кадровый потенциал России и вкладывать ресурсы в эту сферу