https://ria.ru/20241029/putin-1980747217.html

Путин призвал беречь кадровый потенциал России

Путин призвал беречь кадровый потенциал России - РИА Новости, 29.10.2024

Путин призвал беречь кадровый потенциал России

Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:53

2024-10-29T16:53

2024-10-29T18:42

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Кадровый потенциал страны – это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться: беречь её, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20241029/putin-1980748359.html

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россия, владимир путин, общество