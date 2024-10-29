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Путин призвал беречь кадровый потенциал России - РИА Новости, 29.10.2024
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16:53 29.10.2024 (обновлено: 18:42 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980747217.html
Путин призвал беречь кадровый потенциал России
Путин призвал беречь кадровый потенциал России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал беречь кадровый потенциал России
Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:53
2024-10-29T18:42
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Кадровый потенциал страны – это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться: беречь её, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241029/putin-1980748359.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал беречь кадровый потенциал России

Путин: важно беречь кадровый потенциал России и вкладывать ресурсы в эту сферу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кадровый потенциал России нужно беречь, важно вкладывать ресурсы в эту сферу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кадровый потенциал страны – это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться: беречь её, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин призвал учитывать возможный дефицит кадров в России
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