https://ria.ru/20241029/putin-1980746562.html
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда
Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:52
2024-10-29T16:52
2024-10-29T17:21
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он в ходе выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда
Путин призвал улучшать условия работы на рынке труда