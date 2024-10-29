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Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда - РИА Новости, 29.10.2024
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16:52 29.10.2024 (обновлено: 17:21 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980746562.html
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда
Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:52
2024-10-29T17:21
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он в ходе выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда

Путин призвал улучшать условия работы на рынке труда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда.
"Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он в ходе выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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