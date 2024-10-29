https://ria.ru/20241029/putin-1980746562.html

Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда

Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда - РИА Новости, 29.10.2024

Путин рассказал, что важно улучшить на рынке труда

Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:52

2024-10-29T16:52

2024-10-29T17:21

экономика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bdce1104079c60a3410d3ab13b7bf24.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность улучшения условий работы на рынке труда."Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться, имею в виду условия работы специалистов, условия их труда ", - сказал он в ходе выступления на Съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия