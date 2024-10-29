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Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 29.10.2024
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16:51 29.10.2024 (обновлено: 18:50 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980746122.html
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности
Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:51
2024-10-29T18:50
россия
владимир путин
здоровье - общество
безопасность
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены безусловно идти и дальше, наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения. Это вопрос, безусловно, относится к разряду вопросов национальной безопасности", - отметил Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
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россия, владимир путин, здоровье - общество, безопасность, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Безопасность, Здравоохранение
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности

Путин: устойчивость системы здравоохранения являетсся вопросом нацбезопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены безусловно идти и дальше, наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения. Это вопрос, безусловно, относится к разряду вопросов национальной безопасности", - отметил Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
Вчера, 16:18
 
РоссияВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоБезопасностьЗдравоохранение
 
 
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