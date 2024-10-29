https://ria.ru/20241029/putin-1980746122.html
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности
Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:51
2024-10-29T16:51
2024-10-29T18:50
россия
владимир путин
здоровье - общество
безопасность
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Устойчивость и независимость системы здравоохранения России является вопросом национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены безусловно идти и дальше, наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения. Это вопрос, безусловно, относится к разряду вопросов национальной безопасности", - отметил Путин во время пленарной сессии национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
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россия, владимир путин, здоровье - общество, безопасность, здравоохранение
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Безопасность, Здравоохранение
Путин назвал независимость системы здравоохранения вопросом нацбезопасности
Путин: устойчивость системы здравоохранения являетсся вопросом нацбезопасности