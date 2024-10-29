https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html

Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах

Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах - РИА Новости, 29.10.2024

Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах

Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:21

2024-10-29T16:21

2024-10-29T16:28

общество

россия

владимир путин

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил заявил президент России Владимир Путин."Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации. Мы, конечно, давно это всё обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть", - сказал российский лидер во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/oplata-1980737260.html

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общество, россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество