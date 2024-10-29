https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html
Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах
Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах
Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:21
2024-10-29T16:21
2024-10-29T16:28
общество
россия
владимир путин
здоровье
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил заявил президент России Владимир Путин."Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации. Мы, конечно, давно это всё обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть", - сказал российский лидер во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/oplata-1980737260.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_64c698ee2f1055bfab6b1d12fe296628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье, Здоровье - Общество
Путин призвал убрать разброс в зарплатах медработников в разных регионах
Путин: разброса в зарплатах медработников в разных регионах быть не должно
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил заявил президент России Владимир Путин.
"Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации. Мы, конечно, давно это всё обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть", - сказал российский лидер во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".