https://ria.ru/20241029/putin-1980736680.html
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:18
2024-10-29T16:18
2024-10-29T18:52
россия
владимир путин
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять её инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной медпомощи.
https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html
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россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье, Здоровье - Общество
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
Путин: на строительство и ремонт медучреждений выделят триллион рублей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять её инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной медпомощи.