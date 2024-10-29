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На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
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16:18 29.10.2024 (обновлено: 18:52 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980736680.html
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин
Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:18
2024-10-29T18:52
россия
владимир путин
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять её инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной медпомощи.
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россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье, Здоровье - Общество
На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин

Путин: на строительство и ремонт медучреждений выделят триллион рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять её инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной медпомощи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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