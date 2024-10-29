https://ria.ru/20241029/putin-1980736680.html

На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин

На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024

На строительство медучреждений выделят триллион рублей, заявил Путин

Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:18

2024-10-29T16:18

2024-10-29T18:52

россия

владимир путин

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется потратить на строительство и ремонт медицинских учреждений в России 1 триллион рублей в течение следующих шести лет, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять её инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он отметил, что особое внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению первичной медпомощи.

https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html

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россия, владимир путин, здоровье, здоровье - общество