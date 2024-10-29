Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 29.10.2024 (обновлено: 18:59 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине
Россия имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:16
2024-10-29T18:59
россия
общество
москва
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980781550_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_59b7a45ff1b8d61e130d5e4e303e484d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин."В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что, безусловно, помогает врачам в постановке диагноза", - сказал глава государства, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980781550_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_bf96b80ab56393ec1aff608e3494bede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, владимир путин, технологии
Россия, Общество, Москва, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине

Путин: Россия имеет немало наработок в сфере применения ИИ в медицине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что, безусловно, помогает врачам в постановке диагноза", - сказал глава государства, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Вчера, 16:16
 
РоссияОбществоМоскваВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала