https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html

Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине

Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине - РИА Новости, 29.10.2024

Путин рассказал о наработках России в сфере применения ИИ в медицине

Россия имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:16

2024-10-29T16:16

2024-10-29T18:59

россия

общество

москва

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия имеет немало наработок в сфере применения искусственного интеллекта в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин."В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что, безусловно, помогает врачам в постановке диагноза", - сказал глава государства, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html

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россия, общество, москва, владимир путин, технологии