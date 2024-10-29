https://ria.ru/20241029/putin-1980735519.html
В России должна расти продолжительность деятельной жизни, заявил Путин
В России должна расти продолжительность деятельной жизни, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
В России должна расти продолжительность деятельной жизни, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность деятельной и достойной жизни в РФ должна расти. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:24
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность деятельной и достойной жизни в РФ должна расти."В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80+... Должна расти продолжительность деятельной, достойной жизни, когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и желание продолжать трудиться, оставаться наставником своей профессии, посвящать свое свободное время семье, внукам, путешествиям, участию в социальных и общественных инициативах", - сказал глава государства в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980734922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России должна расти продолжительность деятельной жизни, заявил Путин
Путин: в России должна расти продолжительность деятельной и достойной жизни