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Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами - РИА Новости, 29.10.2024
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16:12 29.10.2024 (обновлено: 16:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980735124.html
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами - РИА Новости, 29.10.2024
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание теме семьи при доработке национальных проектов. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:12
2024-10-29T16:22
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание теме семьи при доработке национальных проектов."Тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты. Я прошу правительство при доработке этих проектов уделить этому особое внимание", - сказал Путин в ходе своего выступления на конгрессе "Национальное здравоохранение".Президент России отметил, что этот аспект будет учтён на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами

Путин поручил правительству уделить внимание теме семьи в работе с нацпроектами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание теме семьи при доработке национальных проектов.
"Тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты. Я прошу правительство при доработке этих проектов уделить этому особое внимание", - сказал Путин в ходе своего выступления на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Президент России отметил, что этот аспект будет учтён на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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