https://ria.ru/20241029/putin-1980735124.html
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами - РИА Новости, 29.10.2024
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание теме семьи при доработке национальных проектов. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:12
2024-10-29T16:12
2024-10-29T16:22
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание теме семьи при доработке национальных проектов."Тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты. Я прошу правительство при доработке этих проектов уделить этому особое внимание", - сказал Путин в ходе своего выступления на конгрессе "Национальное здравоохранение".Президент России отметил, что этот аспект будет учтён на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241028/mintrud-1980517925.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил уделить внимание теме семьи при работе с нацпроектами
Путин поручил правительству уделить внимание теме семьи в работе с нацпроектами