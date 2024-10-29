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Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России - РИА Новости, 29.10.2024
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15:57 29.10.2024 (обновлено: 16:06 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980728825.html
Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России
Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России
Ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:57
2024-10-29T16:06
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективный факт глобальной стабильности", - сказал Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20241029/putin-1980726467.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России

Путин: ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективный факт глобальной стабильности", - сказал Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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