Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России

"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективный факт глобальной стабильности", - сказал Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания.