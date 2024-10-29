https://ria.ru/20241029/putin-1980727011.html
Путин назвал ядерный удар крайней мерой обеспечения безопасности страны
Путин назвал ядерный удар крайней мерой обеспечения безопасности страны - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал ядерный удар крайней мерой обеспечения безопасности страны
Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:55
2024-10-29T15:55
2024-10-29T16:04
владимир путин
россия
ядерное оружие
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин."Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабилизации", - сказал глава государства во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
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владимир путин, россия, ядерное оружие, безопасность
Владимир Путин, Россия, Ядерное оружие, Безопасность
Путин назвал ядерный удар крайней мерой обеспечения безопасности страны
Путин: применение ЯО является крайней мерой обеспечения безопасности страны