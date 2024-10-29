https://ria.ru/20241029/putin-1980726790.html
Путин призвал совершенствовать стратегические силы сдерживания
Путин призвал совершенствовать стратегические силы сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал совершенствовать стратегические силы сдерживания
Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:54
2024-10-29T15:54
2024-10-29T16:03
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть, заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20241029/putin-1980728825.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал совершенствовать стратегические силы сдерживания
Путин: нужно совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы есть