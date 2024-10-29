https://ria.ru/20241029/putin-1980726467.html

Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин

Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024

Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:53

2024-10-29T15:53

2024-10-29T16:01

россия

владимир путин

гонка вооружений

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал глава государства во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20241029/putin-1980726014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, гонка вооружений, в мире