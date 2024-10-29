https://ria.ru/20241029/putin-1980726467.html
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:53
2024-10-29T15:53
2024-10-29T16:01
россия
владимир путин
гонка вооружений
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал глава государства во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
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россия, владимир путин, гонка вооружений, в мире
Россия, Владимир Путин, гонка вооружений, В мире
Россия не будет участвовать в гонке вооружений, заявил Путин
Путин: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений