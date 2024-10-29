https://ria.ru/20241029/putin-1980726014.html
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:51
2024-10-29T15:51
2024-10-29T18:44
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания."Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил (ядерного. — Прим. ред.) сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире."Подчеркну: мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", — отметил президент.Он указал, что рост напряженности в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.Так, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, обладающие более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав Военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле.
https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html
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https://ria.ru/20240801/uchenie-1963351733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980736831_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_024dabe2bb343568d31ce3f91044366c.jpg
Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания
Путин о тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Главное:
🔹В ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания будут отработаны пуски ракет
🔹Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны
🔹Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть
🔹Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений
🔹Российские стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО
🔹Ядерная триада остаётся надежным гарантом суверенитета и безопасности России
2024-10-29T15:51
true
PT2M14S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
«
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил (ядерного. — Прим. ред.) сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.
Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.
«
"Подчеркну: мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", — отметил президент.
Он указал, что рост напряженности в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.
Так, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, обладающие более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.
Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав Военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле
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