https://ria.ru/20241029/putin-1980726014.html

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 29.10.2024

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:51

2024-10-29T15:51

2024-10-29T18:44

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания."Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил (ядерного. — Прим. ред.) сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.Но при этом именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире."Подчеркну: мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", — отметил президент.Он указал, что рост напряженности в мире и появление новых внешних угроз показывает важность наличия современных и постоянно готовых к боевому применению стратегических сил сдерживания. Поэтому Москва будет и дальше совершенствовать все их компоненты, у страны есть ресурсы для этого.Так, в соответствии с госпрограммой вооружения, РВСН будут планомерно переводить на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, обладающие более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав Военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле.

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Варвара Скокшина

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Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания Путин о тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Главное: 🔹В ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания будут отработаны пуски ракет 🔹Использование ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны 🔹Россия будет и дальше совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть 🔹Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений 🔹Российские стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО 🔹Ядерная триада остаётся надежным гарантом суверенитета и безопасности России 2024-10-29T15:51 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин