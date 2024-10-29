https://ria.ru/20241029/putin-1980672747.html
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник - РИА Новости, 29.10.2024
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:40
2024-10-29T12:40
2024-10-29T12:40
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам съезда федерации независимых профсоюзов России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня целый ряд мероприятий. Президент в государственном Кремлевском дворце выступит на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Чрезвычайно важная для людей отрасль - здравоохранение", - сказал Песков. После этого, по словам Пескова, у главы государства запланировано обращение к участникам съезда Федерации Независимых Профсоюзов России, который объединяет почти 20 миллионов человек. Затем же начнется непубличная рабочая повестка президента.
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
Песков: Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам съезда федерации независимых профсоюзов России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня целый ряд мероприятий. Президент в государственном Кремлевском дворце выступит на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Чрезвычайно важная для людей отрасль - здравоохранение", - сказал Песков.
После этого, по словам Пескова, у главы государства запланировано обращение к участникам съезда Федерации Независимых Профсоюзов России, который объединяет почти 20 миллионов человек.
Затем же начнется непубличная рабочая повестка президента.