https://ria.ru/20241029/putin-1980672747.html

Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник

Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник - РИА Новости, 29.10.2024

Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:40

2024-10-29T12:40

2024-10-29T12:40

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам съезда федерации независимых профсоюзов России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня целый ряд мероприятий. Президент в государственном Кремлевском дворце выступит на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Чрезвычайно важная для людей отрасль - здравоохранение", - сказал Песков. После этого, по словам Пескова, у главы государства запланировано обращение к участникам съезда Федерации Независимых Профсоюзов России, который объединяет почти 20 миллионов человек. Затем же начнется непубличная рабочая повестка президента.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин