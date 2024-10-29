Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980672747.html
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник - РИА Новости, 29.10.2024
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:40
2024-10-29T12:40
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам съезда федерации независимых профсоюзов России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня целый ряд мероприятий. Президент в государственном Кремлевском дворце выступит на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Чрезвычайно важная для людей отрасль - здравоохранение", - сказал Песков. После этого, по словам Пескова, у главы государства запланировано обращение к участникам съезда Федерации Независимых Профсоюзов России, который объединяет почти 20 миллионов человек. Затем же начнется непубличная рабочая повестка президента.
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник

Песков: Путин выступит на конгрессе "Национальное здравоохранение" во вторник

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024", а также обратится к участникам съезда федерации независимых профсоюзов России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня целый ряд мероприятий. Президент в государственном Кремлевском дворце выступит на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение - 2024". Чрезвычайно важная для людей отрасль - здравоохранение", - сказал Песков.
После этого, по словам Пескова, у главы государства запланировано обращение к участникам съезда Федерации Независимых Профсоюзов России, который объединяет почти 20 миллионов человек.
Затем же начнется непубличная рабочая повестка президента.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
Вчера, 12:32
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала