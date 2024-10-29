https://ria.ru/20241029/puteshestvie-1980612241.html

Названа страна, куда подорожает поездка для россиян

Названа страна, куда подорожает поездка для россиян - РИА Новости, 29.10.2024

Названа страна, куда подорожает поездка для россиян

Тунис с 1 ноября вводит турналог, теперь путешественникам необходимо будет дополнительно платить 1—3,5 евро в сутки в зависимости от категории отеля, рассказал... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:52

2024-10-29T02:52

2024-10-29T06:07

туризм

тунис (страна)

санкт-петербург

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тунис с 1 ноября вводит турналог, теперь путешественникам необходимо будет дополнительно платить 1—3,5 евро в сутки в зависимости от категории отеля, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев. Взимать налог будут с организованных туристов с 12 лет. Так, в двухзвездочной гостинице размер сбора составит 1,18 евро на человека в сутки, в трехзвездочной — 2,36 евро, в отелях с четырьмя-пятью звездами — 3,54 евро в сутки. Средства, вырученные с туристов, предполагается направить на покрытие расходов на продукты и услуги в туриндустрии."Налоги для туристов и курортные сборы периодически вводят в разных странах и отдельных городах. Например, плату взимают с отдыхающих в Греции, со следующего года подобный сбор планируют ввести в России. Чаще всего это суммы в один—пять евро, они варьируются согласно звездности отеля. Однако они не сказываются на спросе на поездки, но помогают местным властям поддерживать туристическую инфраструктуру. Например, поездка на двоих в Тунис на семь ночей стоит около 200 тысяч рублей, и если сбор составит две—три тысячи рублей, то это не будет определяющим фактором для выбора путешествия. Пока в эту страну прямых рейсов нет, поэтому спрос довольно низкий", — сказал Козырев. В Ассоциации туроператоров России РИА Новости уточнили, что ранее налог уже вступил в силу для тех, кто не пользуется пакетными турами, теперь же, с 1 ноября, его будут применять ко всем отдыхающим. "Туры в Тунис российские туроператоры фактически не продают. Единственный вариант добраться до тунисских курортов на прямом рейсе – это чартеры авиакомпании Nouvelair Tunisie. Чартерную программу в Монастир на крыльях авиакомпании Nouvelair с вылетами из Санкт-Петербурга и Москвы выполняет тунисский турбизнес (туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс")", — рассказали в ассоциации. В АТОР добавили, что чартерная программа в Тунис заканчивается в ноябре: последний рейс из Санкт-Петербурга отправится в первую неделю ноября, из Москвы — 15 ноября. "Так что можно сказать, что российских организованных туристов нововведение не коснется, поскольку их в Тунисе практически нет", — подчеркнули в ассоциации.

https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html

https://ria.ru/20241023/oteli-1979464807.html

тунис (страна)

санкт-петербург

москва

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тунис (страна), санкт-петербург, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)