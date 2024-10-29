Пушков счел Зурабишвили, обвинившей Россию во вмешательстве, невменяемой
Пушков назвал слова Зурабишвили о вмешательстве пределом прозападного маразма
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впадает в невменяемость, говоря о невозможности Грузии на фактах доказать якобы вмешательство РФ в парламентские выборы в Грузии и предлагая верить ее ощущениям, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Зурабишвили ранее заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet.
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"Зурабишвили впадает в невменяемость. По ее словам, "не имеет значения, что мы не можем представить доказательства. США это тоже не смогли доказать... Это всегда очень трудно продемонстрировать... Но важно не то, что мы способны доказать, а то, что население Грузии знает, видит и чувствует", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
"Потрясающе. Всем предлагают отныне давать оценки мировым событиям, исходя из чувств и ощущений Зурабишвили. По этой логике, доказательства вообще излишни. Предел прозападного маразма", — подчеркнул политик.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
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