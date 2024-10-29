https://ria.ru/20241029/prizyv-1980702045.html

В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек

В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек - РИА Новости, 29.10.2024

В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек

Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:32

2024-10-29T14:32

2024-10-29T14:32

в мире

украина

россия

александр литвиненко (1962-2006)

алексей гончаренко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко. "Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - приводит депутат слова Литвиненко в своем Telegram-канале. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в феврале заявлял, что из украинской армии, численность которой составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, александр литвиненко (1962-2006), алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины