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В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек - РИА Новости, 29.10.2024
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14:32 29.10.2024
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В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек
В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек - РИА Новости, 29.10.2024
В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек
Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:32
2024-10-29T14:32
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алексей гончаренко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко. "Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - приводит депутат слова Литвиненко в своем Telegram-канале. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в феврале заявлял, что из украинской армии, численность которой составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, александр литвиненко (1962-2006), алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Александр Литвиненко (1962-2006), Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек

Депутат Рады Гончаренко: власти планируют призвать в ряды ВСУ 160 тысяч человек

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко.
«
"Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - приводит депутат слова Литвиненко в своем Telegram-канале.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в феврале заявлял, что из украинской армии, численность которой составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
28 октября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияАлександр Литвиненко (1962-2006)Алексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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