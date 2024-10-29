В ВСУ хотят призвать еще 160 тысяч человек
Депутат Рады Гончаренко: власти планируют призвать в ряды ВСУ 160 тысяч человек
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко.
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"Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - приводит депутат слова Литвиненко в своем Telegram-канале.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в феврале заявлял, что из украинской армии, численность которой составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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