https://ria.ru/20241029/pravda-1980622622.html

Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США

Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США - РИА Новости, 30.10.2024

Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США

США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-29T06:48

2024-10-29T06:48

2024-10-30T01:03

сша

вашингтон (штат)

австралия

эдвард сноуден

джулиан ассанж

wikileaks

в мире

джон шиптон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_975dc23fad2dc625ffb9a42acb797467.jpg

ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию по итогам соглашения о признании вины с властями США. По словам Шиптона, Вашингтон принял "очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды". "А еще они посадили Челси Мэннинг в тюрьму на 35 лет. А Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в Российской Федерации. Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе", - прокомментировал активист действия США. Тем не менее, по словам Шиптона, у Вашингтона сейчас "слишком много проблем", чтобы продолжать волноваться о деле Ассанжа. "Если они беспокоятся о Джулиане Ассанже, что ж, им следует найти новую работу", - посоветовал США собеседник агентства.

https://ria.ru/20241029/evrosoyuz-1980619361.html

https://ria.ru/20241029/maduro-1980616460.html

сша

вашингтон (штат)

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), австралия, эдвард сноуден, джулиан ассанж, wikileaks, в мире, джон шиптон