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Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США
США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T06:48
2024-10-29T06:48
2024-10-30T01:03
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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию по итогам соглашения о признании вины с властями США. По словам Шиптона, Вашингтон принял "очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды". "А еще они посадили Челси Мэннинг в тюрьму на 35 лет. А Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в Российской Федерации. Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе", - прокомментировал активист действия США. Тем не менее, по словам Шиптона, у Вашингтона сейчас "слишком много проблем", чтобы продолжать волноваться о деле Ассанжа. "Если они беспокоятся о Джулиане Ассанже, что ж, им следует найти новую работу", - посоветовал США собеседник агентства.
https://ria.ru/20241029/evrosoyuz-1980619361.html
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сша, вашингтон (штат), австралия, эдвард сноуден, джулиан ассанж, wikileaks, в мире, джон шиптон
США, Вашингтон (штат), Австралия, Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, В мире, Джон Шиптон
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США
Отец Ассанжа: США не любят и не приемлют правду о себе