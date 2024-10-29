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Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США - РИА Новости, 30.10.2024
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06:48 29.10.2024 (обновлено: 01:03 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pravda-1980622622.html
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США
США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T06:48
2024-10-30T01:03
сша
вашингтон (штат)
австралия
эдвард сноуден
джулиан ассанж
wikileaks
в мире
джон шиптон
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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию по итогам соглашения о признании вины с властями США. По словам Шиптона, Вашингтон принял "очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды". "А еще они посадили Челси Мэннинг в тюрьму на 35 лет. А Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в Российской Федерации. Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе", - прокомментировал активист действия США. Тем не менее, по словам Шиптона, у Вашингтона сейчас "слишком много проблем", чтобы продолжать волноваться о деле Ассанжа. "Если они беспокоятся о Джулиане Ассанже, что ж, им следует найти новую работу", - посоветовал США собеседник агентства.
https://ria.ru/20241029/evrosoyuz-1980619361.html
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сша, вашингтон (штат), австралия, эдвард сноуден, джулиан ассанж, wikileaks, в мире, джон шиптон
США, Вашингтон (штат), Австралия, Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, В мире, Джон Шиптон
Отец Ассанжа объяснил, какую правду не могут терпеть США

Отец Ассанжа: США не любят и не приемлют правду о себе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. США не любят и не приемлют правду о себе, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию по итогам соглашения о признании вины с властями США.
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По словам Шиптона, Вашингтон принял "очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды".
"А еще они посадили Челси Мэннинг в тюрьму на 35 лет. А Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в Российской Федерации. Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе", - прокомментировал активист действия США.
Тем не менее, по словам Шиптона, у Вашингтона сейчас "слишком много проблем", чтобы продолжать волноваться о деле Ассанжа.
"Если они беспокоятся о Джулиане Ассанже, что ж, им следует найти новую работу", - посоветовал США собеседник агентства.
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СШАВашингтон (штат)АвстралияЭдвард СноуденДжулиан АссанжWikiLeaksВ миреДжон Шиптон
 
 
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