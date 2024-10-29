"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе
NYP: Камала Харрис хотела потрогать острый кремний на производстве
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США
Выступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников в Мичигане, сообщает издание New York Post.
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"Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане", — говорится в материале.
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Как отмечается в статье, Харрис протянула руку к кремниевому кристаллу, спросив, может ли она его потрогать. Рабочий фабрики, проводивший экскурсию, тут же одернул вице-президента, предупредив, что материал "очень острый", и запретил ей прикасаться к чему-либо на производстве.
Предвыборный штаб трампа высмеял Харрис за этот поступок, назвав ее "совершенно беспомощной".
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Завод Hemlock Semiconductors — единственный производитель сверхчистого поликремния со штаб-квартирой в США — ключевого компонента полупроводниковых чипов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.