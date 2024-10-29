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"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе - РИА Новости, 29.10.2024
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02:59 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pozor-1980612533.html
"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе
"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе - РИА Новости, 29.10.2024
"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе
Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:59
2024-10-29T02:59
в мире
сша
мичиган
камала харрис
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников в Мичигане, сообщает издание New York Post."Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане", — говорится в материале.Как отмечается в статье, Харрис протянула руку к кремниевому кристаллу, спросив, может ли она его потрогать. Рабочий фабрики, проводивший экскурсию, тут же одернул вице-президента, предупредив, что материал "очень острый", и запретил ей прикасаться к чему-либо на производстве.Предвыборный штаб трампа высмеял Харрис за этот поступок, назвав ее "совершенно беспомощной".Завод Hemlock Semiconductors — единственный производитель сверхчистого поликремния со штаб-квартирой в США — ключевого компонента полупроводниковых чипов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html
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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе

NYP: Камала Харрис хотела потрогать острый кремний на производстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США
Выступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление Байдена и Харрис по вопросу насилия с применением огнестрельного оружия в США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников в Мичигане, сообщает издание New York Post.
«
"Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане", — говорится в материале.
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Как отмечается в статье, Харрис протянула руку к кремниевому кристаллу, спросив, может ли она его потрогать. Рабочий фабрики, проводивший экскурсию, тут же одернул вице-президента, предупредив, что материал "очень острый", и запретил ей прикасаться к чему-либо на производстве.
Предвыборный штаб трампа высмеял Харрис за этот поступок, назвав ее "совершенно беспомощной".
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Завод Hemlock Semiconductors — единственный производитель сверхчистого поликремния со штаб-квартирой в США — ключевого компонента полупроводниковых чипов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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