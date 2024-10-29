https://ria.ru/20241029/pozor-1980612533.html

"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе

"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе - РИА Новости, 29.10.2024

"Не трогайте": Харрис опозорилась на заводе

Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:59

2024-10-29T02:59

2024-10-29T02:59

в мире

сша

мичиган

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись пощупать "острый как бритва" кремний во время экскурсии по заводу, который занимается производством полупроводников в Мичигане, сообщает издание New York Post."Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане", — говорится в материале.Как отмечается в статье, Харрис протянула руку к кремниевому кристаллу, спросив, может ли она его потрогать. Рабочий фабрики, проводивший экскурсию, тут же одернул вице-президента, предупредив, что материал "очень острый", и запретил ей прикасаться к чему-либо на производстве.Предвыборный штаб трампа высмеял Харрис за этот поступок, назвав ее "совершенно беспомощной".Завод Hemlock Semiconductors — единственный производитель сверхчистого поликремния со штаб-квартирой в США — ключевого компонента полупроводниковых чипов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html

https://ria.ru/20240920/sindrom-1973749370.html

https://ria.ru/20241028/postupok-1980416663.html

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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп