Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 29.10.2024 (обновлено: 01:36 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/potolok-1980800243.html
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка - РИА Новости, 30.10.2024
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка
Плиты навесного потолка упали на трех школьников в учебном заведении в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили РИА РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T21:56
2024-10-30T01:36
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813080_0:179:486:452_1920x0_80_0_0_0e798495d61a224caab44c7bb2fa9c3e.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьников в учебном заведении в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в ГСУСК по области. "По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По его данным, установлено, что 29 октября в коридоре общеобразовательного учреждения Красногорска на детей обрушились плиты навесного потолка. "В результате трое учеников получили телесные повреждения. Двое из них обратились за медицинской помощью", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813080_0:133:486:498_1920x0_80_0_0_28c7180c22f78f0812f53429eaa3a26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка

В Красногорске на трех школьников обрушились плиты навесного потолка

© Прокуратура Московской областиУпавшие с потолка плиты в учебном заведении в подмосковном Красногорске
Упавшие с потолка плиты в учебном заведении в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Прокуратура Московской области
Упавшие с потолка плиты в учебном заведении в подмосковном Красногорске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьников в учебном заведении в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в ГСУСК по области.
"По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.
По его данным, установлено, что 29 октября в коридоре общеобразовательного учреждения Красногорска на детей обрушились плиты навесного потолка.
"В результате трое учеников получили телесные повреждения. Двое из них обратились за медицинской помощью", - добавили в ведомстве.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала