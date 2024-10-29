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В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка - РИА Новости, 30.10.2024
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка
Плиты навесного потолка упали на трех школьников в учебном заведении в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили РИА РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T21:56
2024-10-29T21:56
2024-10-30T01:36
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьников в учебном заведении в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в ГСУСК по области. "По информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По его данным, установлено, что 29 октября в коридоре общеобразовательного учреждения Красногорска на детей обрушились плиты навесного потолка. "В результате трое учеников получили телесные повреждения. Двое из них обратились за медицинской помощью", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
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происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье на трех школьников упали плиты навесного потолка
В Красногорске на трех школьников обрушились плиты навесного потолка