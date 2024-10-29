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В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС - РИА Новости, 29.10.2024
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23:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/poshliny-1980806626.html
В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС
В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС - РИА Новости, 29.10.2024
В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС
Германия выступает за дипломатическое решение спора по вопросу пошлин на электроавтомобили из Китая и поддерживает дальнейшее проведение переговоров с КНР,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:13
2024-10-29T23:13
экономика
цены на нефть
китай
пекин
германия
валдис домбровскис
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Германия выступает за дипломатическое решение спора по вопросу пошлин на электроавтомобили из Китая и поддерживает дальнейшее проведение переговоров с КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября. "Германия стремится сохранить рынки открытыми и продолжает прилагать усилия для достижения результата через переговоры с Китаем", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя министерства. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html
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экономика, цены на нефть, китай, пекин, германия, валдис домбровскис, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Китай, Пекин, Германия, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС

Рейтер : ФРГ за дипломатическое решение спора по пошлинам на электрокары из КНР

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Германия выступает за дипломатическое решение спора по вопросу пошлин на электроавтомобили из Китая и поддерживает дальнейшее проведение переговоров с КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ.
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары
Вчера, 19:58
«
"Германия стремится сохранить рынки открытыми и продолжает прилагать усилия для достижения результата через переговоры с Китаем", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя министерства.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО.
В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.
Пекин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Глава Евросовета призвал Китай изменить поведение в сфере торговли
11 октября, 08:33
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайПекинГерманияВалдис ДомбровскисЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
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