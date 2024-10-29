https://ria.ru/20241029/poshliny-1980806626.html

В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС

В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС - РИА Новости, 29.10.2024

В ФРГ высказались по ситуации с пошлинами на китайские электромобили в ЕС

Германия выступает за дипломатическое решение спора по вопросу пошлин на электроавтомобили из Китая и поддерживает дальнейшее проведение переговоров с КНР,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T23:13

2024-10-29T23:13

2024-10-29T23:13

экономика

цены на нефть

китай

пекин

германия

валдис домбровскис

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Германия выступает за дипломатическое решение спора по вопросу пошлин на электроавтомобили из Китая и поддерживает дальнейшее проведение переговоров с КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября. "Германия стремится сохранить рынки открытыми и продолжает прилагать усилия для достижения результата через переговоры с Китаем", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя министерства. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Китая ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран Евросоюза. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. В свою очередь, в начале октября в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Комиссия также намерена оспаривать его в ВТО.

https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html

китай

пекин

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, китай, пекин, германия, валдис домбровскис, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз