https://ria.ru/20241029/poshliny-1980799556.html

ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары

ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024

ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары

Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:48

2024-10-29T21:48

2024-10-29T21:59

китай

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экономика

авто

брюссель

еврокомиссия

пекин

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа."Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится.Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%."После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе.При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.

https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html

китай

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, евросоюз, в мире, экономика, авто, брюссель, еврокомиссия, пекин, tesla motors