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ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024
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21:48 29.10.2024 (обновлено: 21:59 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/poshliny-1980799556.html
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:48
2024-10-29T21:59
китай
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в мире
экономика
авто
брюссель
еврокомиссия
пекин
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа."Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится.Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%."После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе.При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.
https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html
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китай, евросоюз, в мире, экономика, авто, брюссель, еврокомиссия, пекин, tesla motors
Китай, Евросоюз, В мире, Экономика, Авто, Брюссель, Еврокомиссия, Пекин, Tesla motors
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары

ЕС ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары из КНР с 30 октября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа.
«
"Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.
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В ЕС объяснили ввод пошлин на китайские электрокары
Вчера, 19:58
Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится.
Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%.
«
"После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе.
При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.
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