https://ria.ru/20241029/poshliny-1980799556.html
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары - РИА Новости, 29.10.2024
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:48
2024-10-29T21:48
2024-10-29T21:59
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября, следует из обнародованного документа."Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.Еврокомиссия во вторник окончательно утвердила дополнительные импортные пошлины на китайские электрокары в размере до 35,3% (в зависимости от производителя) на ближайшие пять лет. При этом в Брюсселе настаивают, что поиск взаимного решения с Пекином по этому вопросу продолжится.Как сообщается в пресс-релизе ЕК, пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. Авто других сотрудничающих с ЕК компаний будут облагаться пошлиной в размере 20,7%."После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%", - указывается в документе.При этом сообщалось также, что введенные Еврокомиссией в июле этого года предварительные пошлины на китайские электрокары взысканы не будут.
https://ria.ru/20241029/es-1980788443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, евросоюз, в мире, экономика, авто, брюссель, еврокомиссия, пекин, tesla motors
Китай, Евросоюз, В мире, Экономика, Авто, Брюссель, Еврокомиссия, Пекин, Tesla motors
ЕС опубликовал решение о введении пошлин на китайские электрокары
ЕС ввел дополнительные пошлины на китайские электрокары из КНР с 30 октября