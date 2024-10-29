https://ria.ru/20241029/pomosch-1980706709.html

Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов"

Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов" - РИА Новости, 29.10.2024

Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов"

Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:48

2024-10-29T14:48

2024-10-29T15:15

надежные люди

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

сво

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ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе компании. Церемония вручения ключей от "УАЗов"-"буханок" прошла в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. "Сегодня мы передали 10 единиц техники в воинские части, участвующие в специальной военной операции. Каждый автомобиль подготовлен к совершению марша и дальнейшей эксплуатации в местах базирования подразделений. Мы уверены, что спецтранспорт, который обеспечивал комфорт мирных жителей, станет верным помощником в достижении всех целей, стоящих перед бойцами", – отметил заместитель гендиректора по безопасности "Россети Тюмень" Михаил Плохов. В зону спецоперации технику помогут доставить представители общественных организаций "Институт развития кадров" и "Спорт без границ". Отмечается, что энергокомпания регулярно оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Волонтеры и молодые специалисты "Россети Тюмень" собирают для бойцов нужные вещи, снаряжение и предметы первой необходимости. В рамках этой работы энергетики взаимодействуют с госфондами и некоммерческими организациями. Помимо этого, участники СВО после переподготовки в корпоративном учебном центре компании могут трудоустроиться в "Россети Тюмень". В настоящий момент в коллективе уже работают ветераны специальной военной операции.

https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, сво