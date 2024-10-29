Рейтинг@Mail.ru
Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов" - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:48 29.10.2024 (обновлено: 15:15 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pomosch-1980706709.html
Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов"
Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов" - РИА Новости, 29.10.2024
Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов"
Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:48
2024-10-29T15:15
надежные люди
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980703943_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_bebc29bc8f80f975c1c5c4e55d36a8d4.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе компании. Церемония вручения ключей от "УАЗов"-"буханок" прошла в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. "Сегодня мы передали 10 единиц техники в воинские части, участвующие в специальной военной операции. Каждый автомобиль подготовлен к совершению марша и дальнейшей эксплуатации в местах базирования подразделений. Мы уверены, что спецтранспорт, который обеспечивал комфорт мирных жителей, станет верным помощником в достижении всех целей, стоящих перед бойцами", – отметил заместитель гендиректора по безопасности "Россети Тюмень" Михаил Плохов. В зону спецоперации технику помогут доставить представители общественных организаций "Институт развития кадров" и "Спорт без границ". Отмечается, что энергокомпания регулярно оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Волонтеры и молодые специалисты "Россети Тюмень" собирают для бойцов нужные вещи, снаряжение и предметы первой необходимости. В рамках этой работы энергетики взаимодействуют с госфондами и некоммерческими организациями. Помимо этого, участники СВО после переподготовки в корпоративном учебном центре компании могут трудоустроиться в "Россети Тюмень". В настоящий момент в коллективе уже работают ветераны специальной военной операции.
https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980703943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25c3ed5033507e5a65990fb1679352ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, сво
Надежные люди, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, СВО

Компания "Россети Тюмень" передала бойцам десять "УАЗов"

© Фото : пресс-служба "Россети Тюмень"Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО
Компания Россети Тюмень передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : пресс-служба "Россети Тюмень"
Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 29 окт – РИА Новости. Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе компании.
Церемония вручения ключей от "УАЗов"-"буханок" прошла в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.
© Фото : пресс-служба "Россети Тюмень"Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО
Компания Россети Тюмень передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : пресс-служба "Россети Тюмень"
Компания "Россети Тюмень" передала десять автомобилей УАЗ в зону СВО
"Сегодня мы передали 10 единиц техники в воинские части, участвующие в специальной военной операции. Каждый автомобиль подготовлен к совершению марша и дальнейшей эксплуатации в местах базирования подразделений. Мы уверены, что спецтранспорт, который обеспечивал комфорт мирных жителей, станет верным помощником в достижении всех целей, стоящих перед бойцами", – отметил заместитель гендиректора по безопасности "Россети Тюмень" Михаил Плохов.
В зону спецоперации технику помогут доставить представители общественных организаций "Институт развития кадров" и "Спорт без границ".
Отмечается, что энергокомпания регулярно оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Волонтеры и молодые специалисты "Россети Тюмень" собирают для бойцов нужные вещи, снаряжение и предметы первой необходимости. В рамках этой работы энергетики взаимодействуют с госфондами и некоммерческими организациями.
Помимо этого, участники СВО после переподготовки в корпоративном учебном центре компании могут трудоустроиться в "Россети Тюмень". В настоящий момент в коллективе уже работают ветераны специальной военной операции.
Мобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО
Вчера, 12:47
 
Надежные людиНижневартовскХанты-Мансийский автономный округСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала