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Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО - РИА Новости, 29.10.2024
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Надежные люди
 
13:31 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pomosch-1980685319.html
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО
Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:31
2024-10-29T13:31
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области отправил 40 тонн продовольствия на курское направление. Получив запрос от наших мобилизованных бойцов, Народный фронт вместе с московскими и краснодарскими предпринимателями собрали уже второй 20-тонный дальномер с сухофруктами, арахисом, халвой, мукой и разной крупой", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе движения, месяц назад была отправлена первая фура с продовольствием. Скоро до бойцов доедет вторая, в ней – 10 тонн муки, 5 тонн сухофруктов, 2 тонны арахиса, 500 килограммов халвы и 2,5 тонны разной крупы. Продукция станет отличным подспорьем военнослужащим из подразделения "Шторм" для выполнения поставленных задач. "Менее чем за сутки удалось объединить предпринимателей из разных уголков нашей необъятной страны, Москвы, Краснодара, до этого - из Тотьмы и Воронежа. Общими усилиями вот уже второй дальномер уезжает из Москвы, полностью забитый продовольствием. Спасибо всем, кто помогает, вместе мы сила. Победа будет за нами!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в сообщении.
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орловская область, москва, краснодар, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Москва, Краснодар, СВО, Гуманитарная помощь

Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиМашина с продовольствием бойцам СВО на курском направлении, отправленная Орловским Народным фронтом
Машина с продовольствием бойцам СВО на курском направлении, отправленная Орловским Народным фронтом - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Народный фронт Орловской области отправил 40 тонн продовольствия на курское направление. Получив запрос от наших мобилизованных бойцов, Народный фронт вместе с московскими и краснодарскими предпринимателями собрали уже второй 20-тонный дальномер с сухофруктами, арахисом, халвой, мукой и разной крупой", – говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПродукты, отправленные бойцам СВО на курском направлении Орловским Народным фронтом
Продукты, отправленные бойцам СВО на курском направлении Орловским Народным фронтом - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Продукты, отправленные бойцам СВО на курском направлении Орловским Народным фронтом
Как уточнили в пресс-службе движения, месяц назад была отправлена первая фура с продовольствием. Скоро до бойцов доедет вторая, в ней – 10 тонн муки, 5 тонн сухофруктов, 2 тонны арахиса, 500 килограммов халвы и 2,5 тонны разной крупы. Продукция станет отличным подспорьем военнослужащим из подразделения "Шторм" для выполнения поставленных задач.
"Менее чем за сутки удалось объединить предпринимателей из разных уголков нашей необъятной страны, Москвы, Краснодара, до этого - из Тотьмы и Воронежа. Общими усилиями вот уже второй дальномер уезжает из Москвы, полностью забитый продовольствием. Спасибо всем, кто помогает, вместе мы сила. Победа будет за нами!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Надежные людиОрловская областьМоскваКраснодарСВОГуманитарная помощь
 
 
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