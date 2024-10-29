https://ria.ru/20241029/pomosch-1980685319.html
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Орловский Народный фронт отправил 40 тонн продовольствия бойцам СВО
Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:31
2024-10-29T13:31
2024-10-29T13:31
надежные люди
орловская область
москва
краснодар
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области отправил 40 тонн продовольствия на курское направление. Получив запрос от наших мобилизованных бойцов, Народный фронт вместе с московскими и краснодарскими предпринимателями собрали уже второй 20-тонный дальномер с сухофруктами, арахисом, халвой, мукой и разной крупой", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе движения, месяц назад была отправлена первая фура с продовольствием. Скоро до бойцов доедет вторая, в ней – 10 тонн муки, 5 тонн сухофруктов, 2 тонны арахиса, 500 килограммов халвы и 2,5 тонны разной крупы. Продукция станет отличным подспорьем военнослужащим из подразделения "Шторм" для выполнения поставленных задач. "Менее чем за сутки удалось объединить предпринимателей из разных уголков нашей необъятной страны, Москвы, Краснодара, до этого - из Тотьмы и Воронежа. Общими усилиями вот уже второй дальномер уезжает из Москвы, полностью забитый продовольствием. Спасибо всем, кто помогает, вместе мы сила. Победа будет за нами!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241014/orlovskaya-oblast-1977955979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, москва, краснодар, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Москва, Краснодар, СВО, Гуманитарная помощь
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт направил 40 тонн продовольствия бойцам спецоперации на курском направлении, сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Народный фронт Орловской области отправил 40 тонн продовольствия на курское направление. Получив запрос от наших мобилизованных бойцов, Народный фронт вместе с московскими и краснодарскими предпринимателями собрали уже второй 20-тонный дальномер с сухофруктами, арахисом, халвой, мукой и разной крупой", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе движения, месяц назад была отправлена первая фура с продовольствием. Скоро до бойцов доедет вторая, в ней – 10 тонн муки, 5 тонн сухофруктов, 2 тонны арахиса, 500 килограммов халвы и 2,5 тонны разной крупы. Продукция станет отличным подспорьем военнослужащим из подразделения "Шторм" для выполнения поставленных задач.
"Менее чем за сутки удалось объединить предпринимателей из разных уголков нашей необъятной страны, Москвы
, Краснодара
, до этого - из Тотьмы
и Воронежа
. Общими усилиями вот уже второй дальномер уезжает из Москвы, полностью забитый продовольствием. Спасибо всем, кто помогает, вместе мы сила. Победа будет за нами!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в сообщении.