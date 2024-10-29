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Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2024
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Надежные люди
 
12:47 29.10.2024
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Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО
Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:47
2024-10-29T12:47
надежные люди
липецкая область
владимирская область
сво
гуманитарная помощь
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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в зону СВО. "Мобильную баню отправляем нашим ребятам на фронт. Ее передаем совместно с промышленниками Владимирской области. Местные умельцы в изготовлении таких конструкций – профессионалы", — сообщил Сериков в своем Telegram-канале. Сериков рассказал, что бойцы просили побыстрее передать им парилку, потому что уже скоро наступят холода. При этом военные планируют использовать её и как прачечную. "Почему мы объединились с Владимирской областью? Все просто – липецкие бойцы несут службу с парнями из этого региона. За это время они крепко подружились, так же, как и мы. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Владимира, совместно собираем гумгрузы, передаем приветы от родных", — объяснил Сериков.
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липецкая область, владимирская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Липецкая область, Владимирская область, СВО, Гуманитарная помощь

Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО

© Владимир Сериков/TelegramМобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками
Мобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Владимир Сериков/Telegram
Мобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками
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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в зону СВО.
"Мобильную баню отправляем нашим ребятам на фронт. Ее передаем совместно с промышленниками Владимирской области. Местные умельцы в изготовлении таких конструкций – профессионалы", — сообщил Сериков в своем Telegram-канале.
© Владимир Сериков/TelegramМобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками
Мобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Владимир Сериков/Telegram
Мобильная баня, отправленная в зону СВО липецкими властями и владимирскими промышленниками
Сериков рассказал, что бойцы просили побыстрее передать им парилку, потому что уже скоро наступят холода. При этом военные планируют использовать её и как прачечную.
"Почему мы объединились с Владимирской областью? Все просто – липецкие бойцы несут службу с парнями из этого региона. За это время они крепко подружились, так же, как и мы. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Владимира, совместно собираем гумгрузы, передаем приветы от родных", — объяснил Сериков.
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