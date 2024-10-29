https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Липецкие депутаты передали мобильную баню военным в зону СВО
Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:47
2024-10-29T12:47
2024-10-29T12:47
надежные люди
липецкая область
владимирская область
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980669235_0:2:1919:1081_1920x0_80_0_0_28829256b302b79d7b47b5a7913f5538.png
ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в зону СВО. "Мобильную баню отправляем нашим ребятам на фронт. Ее передаем совместно с промышленниками Владимирской области. Местные умельцы в изготовлении таких конструкций – профессионалы", — сообщил Сериков в своем Telegram-канале. Сериков рассказал, что бойцы просили побыстрее передать им парилку, потому что уже скоро наступят холода. При этом военные планируют использовать её и как прачечную. "Почему мы объединились с Владимирской областью? Все просто – липецкие бойцы несут службу с парнями из этого региона. За это время они крепко подружились, так же, как и мы. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Владимира, совместно собираем гумгрузы, передаем приветы от родных", — объяснил Сериков.
https://ria.ru/20241024/lipetsk-1979862782.html
липецкая область
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980669235_478:0:1919:1081_1920x0_80_0_0_22cb3bfcea3d836510348e12ad64119c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, владимирская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Липецкая область, Владимирская область, СВО, Гуманитарная помощь
ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Председатель липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков сообщил, что вместе с промышленниками Владимирской области передают мобильную баню военным в зону СВО.
"Мобильную баню отправляем нашим ребятам на фронт. Ее передаем совместно с промышленниками Владимирской области. Местные умельцы в изготовлении таких конструкций – профессионалы", — сообщил Сериков в своем Telegram-канале.
Сериков рассказал, что бойцы просили побыстрее передать им парилку, потому что уже скоро наступят холода. При этом военные планируют использовать её и как прачечную.
"Почему мы объединились с Владимирской областью? Все просто – липецкие бойцы несут службу с парнями из этого региона. За это время они крепко подружились, так же, как и мы. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Владимира, совместно собираем гумгрузы, передаем приветы от родных", — объяснил Сериков.