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В Польше не видят повода высылать из страны российского посла - РИА Новости, 29.10.2024
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20:20 29.10.2024 (обновлено: 20:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/polsha-1980791216.html
В Польше не видят повода высылать из страны российского посла
В Польше не видят повода высылать из страны российского посла - РИА Новости, 29.10.2024
В Польше не видят повода высылать из страны российского посла
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент не видит повода выслать посла России из страны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:20
2024-10-29T20:24
в мире
польша
радослав сикорский
мария захарова
россия
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент не видит повода выслать посла России из страны.Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что из Польши будет выслан посол России, Сикорский заявил: "всегда есть, но я не вижу поводов к этому в данный момент".После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241029/duda-1980682087.html
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в мире, польша, радослав сикорский, мария захарова, россия
В мире, Польша, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Россия
В Польше не видят повода высылать из страны российского посла

В Польше на данный момент не видят повода высылать из страны российского посла

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент не видит повода выслать посла России из страны.
Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что из Польши будет выслан посол России, Сикорский заявил: "всегда есть, но я не вижу поводов к этому в данный момент".
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
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