https://ria.ru/20241029/polsha-1980791216.html

В Польше не видят повода высылать из страны российского посла

В Польше не видят повода высылать из страны российского посла - РИА Новости, 29.10.2024

В Польше не видят повода высылать из страны российского посла

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент не видит повода выслать посла России из страны. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:20

2024-10-29T20:20

2024-10-29T20:24

в мире

польша

радослав сикорский

мария захарова

россия

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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент не видит повода выслать посла России из страны.Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что из Польши будет выслан посол России, Сикорский заявил: "всегда есть, но я не вижу поводов к этому в данный момент".После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241029/duda-1980682087.html

польша

россия

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в мире, польша, радослав сикорский, мария захарова, россия