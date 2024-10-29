Польская комиссия по "влиянию России" вышла на коррупцию среди чиновников
Polsat: польская комиссия указала на коррупцию в армии, полиции и спецслужбах
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Польская комиссия по расследованию якобы "российского влияния" в своем отчете указала на коррупцию в армии, полиции, спецслужбах, а также СМИ, судах и прокуратуре, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на документ.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал презентацию рапорта на вторник после окончания заседания кабинета министров, однако, по неофициальной информации, презентацию документа перенесли на среду.
"Комиссия на основе анализа внешней политики 2016-2023 годов отмечает, что система власти заключалась в неправильном подборе кадров в регулируемых государством сферах и создании коррупционных условий. Эти же проблемы могут затронуть все учреждения и службы в Польше, включая: армию, полицию, спецслужбы, общественные СМИ, суды и прокуратуру", - приводит Polsat выдержки из рапорта комиссии, которые получены неофициально.
С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт.
Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии "Право и справедливость" была создана комиссия по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.
После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше.
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В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.
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