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В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024
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11:28 29.10.2024 (обновлено: 18:50 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста
В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:28
2024-10-29T18:50
происшествия
авто
омская область
марьяновский район
renault clio
убийство женщины-таксиста в коркино
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ОМСК, 29 окт — РИА Новости. В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области."Молодой человек, сидевший на заднем сиденье ее автомобиля, внезапно начал наносить ей удары ножом. Женщина выбежала из машины и добежала до первого дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время молодой человек, в котором она узнала ранее знакомого ей местного жителя, сел за руль и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе. Нападение произошло в ночь с 26 на 27 октября. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаными ранами лица и тела.Через несколько часов полицейские задержали подростка. Он ехал на угнанном Renault Fluence по дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угон".С 2023 года подозреваемый состоит на учете в полиции, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон.
https://ria.ru/20241010/nozh-1977461400.html
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
омская область
марьяновский район
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происшествия, авто, омская область, марьяновский район, renault clio, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Авто, Омская область, Марьяновский район, Renault Clio, Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста

В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал автомобиль

© Фото : СУ СК России по Омской областиАвтомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области
Автомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : СУ СК России по Омской области
Автомобиль, похищенный у женщины-таксиста в Омской области
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ОМСК, 29 окт — РИА Новости. В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
"Молодой человек, сидевший на заднем сиденье ее автомобиля, внезапно начал наносить ей удары ножом. Женщина выбежала из машины и добежала до первого дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время молодой человек, в котором она узнала ранее знакомого ей местного жителя, сел за руль и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе.
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Нападение произошло в ночь с 26 на 27 октября. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаными ранами лица и тела.
Через несколько часов полицейские задержали подростка. Он ехал на угнанном Renault Fluence по дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угон".
С 2023 года подозреваемый состоит на учете в полиции, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон.
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ПроисшествияАвтоОмская областьМарьяновский районRenault ClioУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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