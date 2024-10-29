https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста
В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:28
2024-10-29T11:28
2024-10-29T18:50
происшествия
авто
омская область
марьяновский район
renault clio
убийство женщины-таксиста в коркино
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ОМСК, 29 окт — РИА Новости. В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области."Молодой человек, сидевший на заднем сиденье ее автомобиля, внезапно начал наносить ей удары ножом. Женщина выбежала из машины и добежала до первого дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время молодой человек, в котором она узнала ранее знакомого ей местного жителя, сел за руль и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе. Нападение произошло в ночь с 26 на 27 октября. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаными ранами лица и тела.Через несколько часов полицейские задержали подростка. Он ехал на угнанном Renault Fluence по дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угон".С 2023 года подозреваемый состоит на учете в полиции, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон.
https://ria.ru/20241010/nozh-1977461400.html
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
омская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, марьяновский район, renault clio, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Авто, Омская область, Марьяновский район, Renault Clio, Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста
В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал автомобиль