https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html

В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста

В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста - РИА Новости, 29.10.2024

В Омской области подросток напал с ножом на женщину-таксиста

В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:28

2024-10-29T11:28

2024-10-29T18:50

происшествия

авто

омская область

марьяновский район

renault clio

убийство женщины-таксиста в коркино

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ОМСК, 29 окт — РИА Новости. В Омской области 15-летний подросток напал с ножом на женщину-таксиста и угнал машину, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области."Молодой человек, сидевший на заднем сиденье ее автомобиля, внезапно начал наносить ей удары ножом. Женщина выбежала из машины и добежала до первого дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время молодой человек, в котором она узнала ранее знакомого ей местного жителя, сел за руль и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе. Нападение произошло в ночь с 26 на 27 октября. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаными ранами лица и тела.Через несколько часов полицейские задержали подростка. Он ехал на угнанном Renault Fluence по дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Угон".С 2023 года подозреваемый состоит на учете в полиции, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон.

https://ria.ru/20241010/nozh-1977461400.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html

омская область

марьяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, омская область, марьяновский район, renault clio, убийство женщины-таксиста в коркино